Дворкович рассказал о разногласиях с Беларусью по газу

Спор возник из-за разного понимания того, как должна формироваться текущая цена на газ. В Беларуси полагают, что на фоне мирового падения цен на энергоносители справедливой ценой будет 73 доллара за 1 тысячу кубометров российского газа. Российские партнеры с этой цифрой не согласились и напомнили, что по действующему контракту на 2015−2016 годы цена для Беларуси составляет 132 доллара за 1 тысячу кубометров. Еще одним аргументом белорусской стороны в пользу снижения цены на газ была необходимость учитывать в вопросах ценообразования интеграционную составляющую. Беларусь интересует не столько цена на газ, сколько разница в ценах в странах.

МИНСК, 27 дек — Sputnik. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович рассказал, что между РФ и Беларусью по-прежнему сохраняются разногласия относительно цены на газ: Москва настаивает на соблюдении условий контракта, Минск уверен, что «голубое топливо» должно стоить дешевле, сообщает РИА Новости.

«Пока есть разногласия: белорусские партнеры интерпретируют определенные нормы соглашения (о переходе на общий рынок газа — Sputnik) таким образом, что цены на газ должны быть ниже, чем записано в контракте. Мы не согласны и настаиваем на полном исполнении контракта», — сказал Дворкович.

Ранее в декабре он сообщил, что российское правительство получило и обсуждает предложения Беларуси по газовому вопросу. При этом он отметил, что Россия все еще ожидает оплаты долга. Он составляет 281 миллион долларов и образовался из-за того, что Минск недоплачивал за поставленный газ, считая контрактную цену несправедливой.

По словам вице-премьера, отношения с Беларусью в части поставок газа и нефти строятся непросто.

«Но их надо рассматривать в более широком контексте, а не только в части споров относительно контрактных цен и условий поставок. Мы живем в Союзном государстве, у нас формируются элементы Евразийского экономического союза, в том числе лидеры стран подписали соглашения о переходе в 2019 году на общий рынок электроэнергии, в 2025 году — на общий рынок газа. Мы обсуждаем будущее, а не какой-то один период», — отметил он.

По словам Дворковича, дискуссия идет не только о 2017 годе, но и о том, что будет дальше. «Потому что для наших друзей важно понимание этого долгосрочного периода. Но оно зависит в том числе от того, что будет происходить на нашем внутреннем рынке газа. Это тоже предмет серьезного обсуждения, которое мы ведем с нефтегазовыми компаниями. Если примем решение о более свободных условиях ценообразования на рынке газа, то надо будет менять межправительственное соглашение, так как в нем содержится привязка к регулируемым ценам», — сказал он.