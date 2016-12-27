Дворкович рассказал о разногласиях с Беларусью по газу
Москва все еще, ждет пока Минск рассчитается с долгом в 281 миллион долларов, образовавшимся
Москва все еще, ждет пока Минск рассчитается с долгом в 281 миллион долларов, образовавшимся
МИНСК, 27 дек — Sputnik.
Спор возник
«Пока есть разногласия: белорусские партнеры интерпретируют определенные нормы соглашения (о переходе на общий рынок газа — Sputnik) таким образом, что цены на газ должны быть ниже, чем записано в контракте. Мы не согласны и настаиваем на полном исполнении контракта», — сказал Дворкович.
Ранее в декабре он сообщил, что российское правительство получило и обсуждает предложения Беларуси по газовому вопросу. При этом он отметил, что Россия все еще ожидает оплаты долга. Он составляет 281 миллион долларов и образовался
По словам
«Но их надо рассматривать в более широком контексте, а не только в части споров относительно контрактных цен и условий поставок. Мы живем в Союзном государстве, у нас формируются элементы Евразийского экономического союза, в том числе лидеры стран подписали соглашения о переходе в 2019 году на общий рынок электроэнергии, в 2025 году — на общий рынок газа. Мы обсуждаем будущее, а не
По словам Дворковича, дискуссия идет не только о 2017 годе, но и о том, что будет дальше. «Потому что для наших друзей важно понимание этого долгосрочного периода. Но оно зависит в том числе от того, что будет происходить на нашем внутреннем рынке газа. Это тоже предмет серьезного обсуждения, которое мы ведем с нефтегазовыми компаниями. Если примем решение о более свободных условиях ценообразования на рынке газа, то надо будет менять межправительственное соглашение, так как в нем содержится привязка к регулируемым ценам», — сказал он.
Российская сторона всегда заявляла, что будет постепенно отказываться от экспортных пошлин на нефть, напомнил