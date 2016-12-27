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10:21 (мск), источник: Nakanune.ru

Минюст проверит Фонд Ельцина

Минюст проверит Фонд Ельцина в 2017 году. Расписание плановых проверок некоммерческих организаций (НКО) опубликовано на сайте ведомства, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно ему проверка Фонда Ельцина пройдет «в соответствии с фактическим адресом» в Москве.

Кроме того, Минюст проверит и Вольное историческое общество, председателем которого является историк Никита Соколов. Он же является замдиректора «Ельцин-центра» и автором исторических экспозиций в музее первого президента страны.

Напомним, «Ельцин-центр» неоднократно обвиняли в искажении истории. Одним из самых громких скандалов стало выступление замдиректора «Ельцин-центра» Никиты Соколова по поводу «реабилитации власовцев».

Добавим, что конфликт вокруг центра имени первого президента разгорелся с подачи режиссера Никиты Михалкова. Он заявил, что музей разрушает самосознание молодежи, выступил с жесткой критикой «Ельцин-центра» и призывал не пытаться реабилитировать Власова и власовцев.

В этот конфликт пришлось вмешаться президенту РФ Владимиру Путину. Отвечая на вопрос Накануне.RU на большой пресс-конференции, которая состоялась 23 декабря, глава государства рассказал, что обсуждал вопрос по Ельцин-центру с Никитой Михалковым, а также Валентином и Татьяной Юмашевыми.

«Наверное, есть необходимость какие-то вещи подать более точно. Но в целом я против того, чтобы бесконечно обострять эти вопросы», — заявил Владимир Путин.

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