Минюст проверит Фонд Ельцина
Минюст проверит Фонд Ельцина в 2017 году. Расписание плановых проверок некоммерческих организаций (НКО) опубликовано на сайте ведомства, передает корреспондент Накануне.RU.
Минюст проверит Фонд Ельцина в 2017 году. Расписание плановых проверок некоммерческих организаций (НКО) опубликовано на сайте ведомства, передает корреспондент Накануне.RU.
Согласно ему проверка Фонда Ельцина пройдет «в соответствии с фактическим адресом» в Москве.
Кроме того, Минюст проверит и Вольное историческое общество, председателем которого является историк Никита Соколов. Он же является замдиректора «Ельцин-центра» и автором исторических экспозиций в музее первого президента страны.
Напомним, «Ельцин-центр» неоднократно обвиняли в искажении истории. Одним из самых громких скандалов стало выступление замдиректора «Ельцин-центра» Никиты Соколова по поводу «реабилитации власовцев».
Добавим, что конфликт вокруг центра имени первого президента разгорелся с подачи режиссера Никиты Михалкова. Он заявил, что музей разрушает самосознание молодежи, выступил с жесткой критикой «Ельцин-центра» и призывал не пытаться реабилитировать Власова и власовцев.
В этот конфликт пришлось вмешаться президенту РФ Владимиру Путину. Отвечая на вопрос Накануне.RU на большой
«Наверное, есть необходимость