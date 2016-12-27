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10:17 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Пермяки просят экс-губернатора Трутнева вернуться

И спасти «тонущий» регион.

На сайте Change.org появилась петиция с призывом вернуть на пост губернатора Пермского края Юрия Трутнева, управлявшего регионом в 2000—2004 годах, передает «Уралинформбюро».

«Именно Юрий Петрович Трутнев является лучшим кандидатом в губернаторы Пермского края. Он здесь родился, создал этот регион, объединив Пермскую область и Кудымкар. Он является менеджером высочайшего уровня, недаром ему доверяют самые ответственные направления на федеральном уровне», — гласит она.

Под обращением «Юрий Петрович Трутнев, вернитесь в наш тонущий регион» на данный момент подписались более сотни человек.

После ухода с губернаторского поста уроженец Прикамья работал министром экологии и природных ресурсов РФ (2004−2012), помощником президента РФ (2012−2013), в последние 3 года он вице-премьер российского правительства-полпред президента в Дальневосточном федеральном округе.

Нынешний губернатор Прикамья Виктор Басаргин возглавил край в 2012 году. Он намерен побороться за этот пост на выборах в сентябре 2017-го.

Комментарии
1
Владимир Сауткин
Те же яйца, только вид с боку!
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