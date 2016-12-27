Южноуральские чиновники будут дежурить в новогодние праздники

Дубровский считает, что у жителей региона в период новогодних каникул должна быть возможность дозвониться до дежурных и решить любую задачу.

«Кроме того, по прогнозам, ожидаются снегопады. К этому необходимо подготовиться главам муниципальных образований и министерству дорожного хозяйства. Уборка от снега должна проводиться своевременно», — отметил глава региона.

Особое внимание губернатор уделил вопросу перевозки детей в зимние каникулы и теме безопасного обращения с пиротехникой. Он поручил членам правительства еще раз обсудить эти вопросы в школах и проработать их с МЧС и полицией.

«Возможно, благодаря этим действиям мы убережем кого-то от беды», — пояснил Дубровский.

Вице-губернатор Сергей Шаль рассказал, что на сегодняшний день во всех муниципальных образованиях и министерствах на каждый день назначены ответственные дежурные.

«Сформированы бригады по линии коммунального и дорожного хозяйства, министерства энергетики. Созданы аварийные запасы на выходные — это топливо, материалы и вся необходимая техника», — уточнил он.