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11:06 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Губернатор и председатель облдумы поздравили воронежских спасателей

Первые лица региона поблагодарили их за профессионализм и преданность долгу.

Источник: РИА "Воронеж"

Губернатор Алексей Гордеев и председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов поздравили жителей с Днем спасателя РФ во вторник, 27 декабря. Они отметили, что за четверть века воронежские спасатели благодаря оперативной и слаженной работе сохранили жизнь и здоровье тысячам людей.

Глава региона и спикер облдумы назвали профессию спасателя сложной, ответственной и почетной. Первые лица региона подчеркнули, что ГУ МЧС по Воронежской области «показывает готовность к решению любых, даже самых сложных задач».

— Вы первыми приходите на помощь людям, попавшим в беду. Поэтому от каждого из вас требуется высокая выучка, дисциплинированность, отвага и самоотверженность, — обратились Алексей Гордеев и Владимир Нетесов к спасателям. — Благодарим вам за преданность долгу и следование лучшим профессиональным традициям. Желаем вам крепкого здоровья, успехов, семейного благополучия и как можно больше спокойных будней в новом году.

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