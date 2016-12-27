Губернатор и председатель облдумы поздравили воронежских спасателей

Губернатор Алексей Гордеев и председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов поздравили жителей с Днем спасателя РФ во вторник, 27 декабря. Они отметили, что за четверть века воронежские спасатели благодаря оперативной и слаженной работе сохранили жизнь и здоровье тысячам людей.

Глава региона и спикер облдумы назвали профессию спасателя сложной, ответственной и почетной. Первые лица региона подчеркнули, что ГУ МЧС по Воронежской области «показывает готовность к решению любых, даже самых сложных задач».

— Вы первыми приходите на помощь людям, попавшим в беду. Поэтому от каждого из вас требуется высокая выучка, дисциплинированность, отвага и самоотверженность, — обратились Алексей Гордеев и Владимир Нетесов к спасателям. — Благодарим вам за преданность долгу и следование лучшим профессиональным традициям. Желаем вам крепкого здоровья, успехов, семейного благополучия и как можно больше спокойных будней в новом году.