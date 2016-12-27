Николай Меркушкин примет участие в заседании Госсовета

Заседание Госсовета пройдет под председательством президента страны Владимира Путина. Участие в его работе примет губернатор Самарской области Николай Меркушкин.



Как сообщается на сайте kremlin.ru, участники рассмотрят роль и место России в решении глобальных экологических проблем, а также основные задачи долгосрочного экологически устойчивого развития страны, такие как снижение рисков деградации окружающей среды и исчерпания природных ресурсов, ликвидация накопленного экологического вреда, внедрение современных чистых технологий на производстве, снижение выбросов вредных веществ.