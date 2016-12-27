Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сайт мэра Москвы перестал принимать жалобы жителей
Арбитражный суд не поверил в гомеопатию
Умер известный советский и российский актер
Беременная Оксана Акиньшина вышла в свет в облегающем платье
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
Минтранс назвал основные версии крушения Ту-154Приоритетными версиями авиакатастрофы являются техническая неисправность самолета и ошибка пилота
Очевидец рассказал о поисковой операции на месте крушения Ту-154
Тайна непростой судьбы Носика
В Крыму снесут еще 10 тысяч домов
Лучшим зданием 2016 года назван «дом-трансформер»
Российская журналистка обрадовалась катастрофе Ту-154 – СМИ
«Взрыв»: Герой России о крушении Ту-154 под Сочи
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
24-летняя дочка Михаила Барышникова вышла в свет (фото)
5 психических болезней из русских сказок
Шотландские ученые объяснили существование секса
Отмена детских кресел может стать реальностью
Видео дня: чем опасен автосервис
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
12Умер Джордж Майкл
20Россия готовится к Новому году
12Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи
10:44 (мск), источник: Volga News

Николай Меркушкин примет участие в заседании Госсовета

Во вторник, 27 декабря, в Кремле состоится заседание Государственного совета, посвященное экологическому развитию России в интересах будущих поколений.

Источник: РИА "Новости"

Заседание Госсовета пройдет под председательством президента страны Владимира Путина. Участие в его работе примет губернатор Самарской области Николай Меркушкин.

Как сообщается на сайте kremlin.ru, участники рассмотрят роль и место России в решении глобальных экологических проблем, а также основные задачи долгосрочного экологически устойчивого развития страны, такие как снижение рисков деградации окружающей среды и исчерпания природных ресурсов, ликвидация накопленного экологического вреда, внедрение современных чистых технологий на производстве, снижение выбросов вредных веществ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
На "Авиакоре" работают следователи по делу о крушении самолета под Сочи
СМИ: Приостановлены полеты Ту-154 российских силовых ведомств
У катастрофы Ту-154 появился свидетель
Россия заняла третье место в мире по продаже оружия
В штабе Трампа начали готовить инаугурационную речь
СМИ узнали о новогодних планах Путина и Медведева
Скончалась британская актриса Лиз Смит
На МКС напечатают живые ткани на 3D-принтере
Спорт
Молодежный ЧМ: Россия и Канада убивают хоккей Нет больше сил смотреть матчи Россия - Канада. Из них исчезло главное
Авто
Почему ломались новые КАМАЗы: названа неожиданная причина В Набережных Челнах задержали преступную группу, которая разбирала новые грузовики КАМАЗ
Hi-Tech
Итоги 2016 года: ключевые события науки и космоса Hi-Tech Mail.Ru собрал самые интересные и важные события уходящего года из области науки, космоса и технологий
Кино
Хилькевич появится на экране в образе Нади из «Иронии судьбы» В специальной новогодней серии молодежного сериала покажут пародии на фильмы «Ирония судьбы, или С легким паром» и «Иван Васильевич меняет профессию»
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Граждан защитили от ошибок при расчете нормативов ЖКХ
Сочи станет китайским курортом
Квартиры будут падать в цене еще несколько лет
Леди
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей Если вы так и не купили подарки для своих друзей и родственников, которых хотелось бы порадовать в праздники, советуем ознакомиться с нашим гидом
Дети
67-летняя гречанка родила себе внучку Пожилая женщина выносила ребенка для своей дочери и стала самой старой суррогатной матерью в мире.
Все о ремонте
8 советов тем, кто хочет отремонтировать прихожую самостоятельно
Как оформить кухню в стиле кантри
Что нужно знать о планировании электрики в квартире
Как выбрать плинтус для пола — правила и советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь