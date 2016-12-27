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10:37 (мск), источник: Sputnik.md

Додон подписал указ об отставке министра обороны Шалару

Президент Молдовы Игорь Додон отправил в отставку министра обороны Анатола Шалару.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 27дек — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон подписал указ об отставке министра обороны РМ Шалару. Об этом он сообщил на своей страничке в Faсebook.

«Я несколько минут назад подписал указ об отставке Шалару. Это тот самый министр, который кокетливо заигрывал с НАТО, зная что Молдова — нейтральное государство… Благодарю Михая Гимпу за это заявление и советую ему поступить аналогично и с другими министрами-либералами, входящими в действующее правительство», — написал глава государства.

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