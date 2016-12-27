Виктор Назаров: «Уходящий год научил нас жить в условиях экономической реальности»

В минувшую пятницу, 23 декабря, глава региона Виктор Назаров дал большое интервью федеральному изданию «Российская газета». В нем чиновник подвел итоги уходящего 2016 года и рассказал, что успели сделать в регионе.

«Как и для всех регионов России, уходящий год выдался непростым и научил нас жить в условиях новой экономической реальности. Наверное, каждый раз в канун праздников мы говорим себе: какой сложный был этот год, но проходит время, и вспоминается другое — то, как много удалось сделать. 2016-й — не исключение, он был наполнен яркими и важными событиями», — отметил Назаров.

По мнению губернатора, для него основными событиями в стране стали прошедшие выборы в Государственную думу РФ и региональный парламент. А в спорте — возвращение трех из четырех омичей с Олимпиады в Рио-де-Жанейро с медалями.

«Лето прошло под знаком масштабного ремонта дорог. В Омске построили современный путепровод, привели в порядок более полусотни улиц, уложили свыше миллиона квадратных метров асфальтобетона, а это в десять раз больше, чем в прошлом году. Теперь стоит задача — не сбавлять темпов и в ближайшие три года привести в порядок дороги в областном центре, а затем — и в сельских районах», — добавил глава региона.

Отметил Назаров и успехи в аграрном секторе — по итогам этого года Омская область оказалась в плюсе, даже если сравнивать с прошлогодними результатами. За девять месяцев объем валовой продукции превысил сто миллиардов рублей, что дает повод для оптимизма, особенно для ориентированного на сельское хозяйство региона.

«Но, безусловно, главным событием года для меня, как и для всех омичей, стало 300-летие Омска, к которому мы готовились восемь лет. Я могу долго перечислять школы, детсады, спортивные учреждения и объекты инженерной инфраструктуры, которые мы построили. Многое из этого уже забылось и сегодня воспринимается как должное. Понятно, что праздник ассоциируется с чем-то грандиозным, ярким. И я думаю, что Любинский проспект — обновленный, реконструированный за счет средств “Газпрома” — стал настоящей достопримечательностью нашего города», — резюмирует Назаров.

Оптимизм главы региона по итогам 2016 года виден невооруженным взглядом. Сам Омск, по его мнению, преобразился, и это факт. Юбилей город встретил с максимальной за свою историю численностью населения — 1,178 миллиона человек.