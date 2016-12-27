Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Квартиры будут падать в цене еще несколько лет
5 психических болезней из русских сказок
Умер известный советский и российский актер
Пермская пятиклассница стала лучшим юным поваром страны
61-летняя модель Дженис Дикинсон вышла замуж (фото)
Минтранс назвал основные версии крушения Ту-154Приоритетными версиями авиакатастрофы являются техническая неисправность самолета и ошибка пилота
Очевидец рассказал о поисковой операции на месте крушения Ту-154
Мнение: кто стоял за убийством посла
Квартиры будут падать в цене еще несколько лет
Сочи станет китайским курортом
Российская журналистка обрадовалась катастрофе Ту-154 – СМИ
«Взрыв»: Герой России о крушении Ту-154 под Сочи
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Арбитражный суд не поверил в гомеопатию
Вред красного мяса поставили под сомнение
Как кортеж премьер-министра выезжает на дорогу: видео
Hyundai и Mazda оказались «самыми качественными»
Фоторепортажи
20Россия готовится к Новому году
8«Красный» уровень загрязнения воздуха в Китае
14События недели в фотографиях
12Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи
10:48 (мск), источник: Известия.Ру

Штаб Трампа начал писать инаугурационную речь

Ожидается, что республиканец будет говорить о структурных проблемах, стоящих перед США.

Источник: AP 2016
Читайте также
Трамп назвал ООН клубом для приятного времяпрепровождения

В штабе Дональда Трампа начали готовить его инаугурационную речь для торжественной церемонии 20 января в Вашингтоне.

Ожидается, что первое выступление республиканца как президента Америки будет посвящено структурным проблемам, которые стоят перед США. Ранее Трамп призывал к решительным действиям во многих сферах.

Как сообщает издание Politico, Трамп может также коснуться темы реформирования системы образования, развития инфраструктуры, усиления контроля на границе, укрепления вооруженных сил и экономики.

Также не исключено, что республиканец в очередной раз поднимет проблему перемещения американскими компаниями рабочих мест в другие страны.

За написание речи отвечает старший политический советник, 31-летний Стивен Миллер. Именно он написал практически все основные заготовленные речи республиканца, произнесенные в 2016 году.

Комментарии
4
Северный Мишка
Думай -не думай, а 100 рублей не деньги !
ОтветитьСсылкаПожаловаться
нет
Важнее с АБом советоваться по этим вопросам. А с аборигеном одной из колоний, думаю, и незачем.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Северный Мишка
А, кстати, где он? Что-то его давно не видно со своими перлами!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Британцы испугались «Арматы» и «Курганца»
СМИ: В России приостановлены полеты Ту-154
У катастрофы Ту-154 появился свидетель
Россия заняла третье место в мире по продаже оружия
СМИ узнали о новогодних планах Путина и Медведева
Скончалась британская актриса Лиз Смит
На МКС напечатают живые ткани на 3D-принтере
Спорт
Молодежный ЧМ: Россия и Канада убивают хоккей Нет больше сил смотреть матчи Россия - Канада. Из них исчезло главное
Авто
Почему ломались новые КАМАЗы: названа неожиданная причина В Набережных Челнах задержали преступную группу, которая разбирала новые грузовики КАМАЗ
Hi-Tech
Итоги 2016 года: ключевые события науки и космоса Hi-Tech Mail.Ru собрал самые интересные и важные события уходящего года из области науки, космоса и технологий
Кино
Хилькевич появится на экране в образе Нади из «Иронии судьбы» В специальной новогодней серии молодежного сериала покажут пародии на фильмы «Ирония судьбы, или С легким паром» и «Иван Васильевич меняет профессию»
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
В Москве опять расширят зону платной парковки
Лучшие решения для интерьера маленькой кухни
Леди
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей Если вы так и не купили подарки для своих друзей и родственников, которых хотелось бы порадовать в праздники, советуем ознакомиться с нашим гидом
Дети
67-летняя гречанка родила себе внучку Пожилая женщина выносила ребенка для своей дочери и стала самой старой суррогатной матерью в мире.
Все о ремонте
Как подобрать обои для ванной комнаты
Ремонт в маленькой квартире: оптимизация свободного пространства
Выбираем мрамор под интерьерную задачу
6 простых способов подготовить дом к Новому году
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь