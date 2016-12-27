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10:55 (мск), источник: Forbes

Россия заняла третье место в мире по продаже оружия

Согласно исследованию Конгресса США, в 2015 году Вашингтон заключил контракты по поставкам оружия на общую сумму $40 млрд, тем самым сохранив за собой лидерство по продажам вооружения в мире.

Источник: AP 2016

Об этом пишет The New York Times, со ссылкой на доклад исследовательской службы конгресса.

Эта сумма составляет примерно половину от стоимости всех контактов, заключенных по поставкам оружия в 2015 году.

Согласно данным доклада, на втором месте ТОПа поставщиков оружия — Франция, далее идут — Россия и Китай.

Кроме того, американские аналитики отмечают, что поставки оружия падают: по сравнению с 2014 годом на 10%. Все приведенные цифры и выкладки касаются 2015 года.

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На четвертой строчке в рейтинге оказался Китай ($6 млрд), далее следуют Швеция, Италия, Германия, Турция, Великобритания и Израиль.

Крупными покупателями оружия являются Катар (соглашения на $17 млрд), Египет ($12 млрд), Саудовская Аравия ($8 млрд).

The New York Times отмечает, что объемы торговли оружием по всему миру упали на $9 млрд — с $89 млрд в 2014 году до $80 млрд в 2015 году.

При этом, как отмечает газета, Франции и США удалось увеличить продажу вооружений в 2015 году, а выручка этих стран увеличилась на 9 млрд и 4 млрд соответственно.

Комментарии
1
Северный Мишка
Дело рук Антошки!
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