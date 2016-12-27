Россия заняла третье место в мире по продаже оружия

Эта сумма составляет примерно половину от стоимости всех контактов, заключенных по поставкам оружия в 2015 году.

Об этом пишет The New York Times, со ссылкой на доклад исследовательской службы конгресса.

Кроме того, американские аналитики отмечают, что поставки оружия падают: по сравнению с 2014 годом на 10%. Все приведенные цифры и выкладки касаются 2015 года.

На четвертой строчке в рейтинге оказался Китай ($6 млрд), далее следуют Швеция, Италия, Германия, Турция, Великобритания и Израиль.

Крупными покупателями оружия являются Катар (соглашения на $17 млрд), Египет ($12 млрд), Саудовская Аравия ($8 млрд).

The New York Times отмечает, что объемы торговли оружием по всему миру упали на $9 млрд — с $89 млрд в 2014 году до $80 млрд в 2015 году.

При этом, как отмечает газета, Франции и США удалось увеличить продажу вооружений в 2015 году, а выручка этих стран увеличилась на 9 млрд и 4 млрд соответственно.