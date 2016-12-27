В Ростовской области у единороссов произошла смена власти

За него проголосовало большинство делегатов областной партийной конференции, которая состоялась в Ростове-на-Дону. Избрание нового секретаря прошло накануне. Вместе с тем состав регионального политсовета обновился на 18%, сообщили ИА REGNUM в региональном отделении партии власти 27 декабря.

«Прежде всего, нужен новый формат, новое качество взаимоотношений избранных депутатов с избирателями. Партия будет активно участвовать в постановке проблемных вопросов перед органами власти, пользуясь обратной связью с населением. Для этого будет активизирована работа общественных приемных “Единой России”, как на областном уровне, так и в каждом муниципальном образовании», — сказал Ищенко.

Напомним, ранее донских единороссов возглавлял Виктор Дерябкин, много лет занимающий должность председателя Заксобрания Ростовской области. Пост главы регионального парламента и секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» освободился после избрания Дерябкина депутатом Госдумы РФ седьмого созыва.