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11:19 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Савченко анонсировала свой новый политпроект

Надежда Савченко анонсировала свой новый политпроект «Общественная платформа «Руна» и представит его во вторник во Львове.

Источник: Telegraf.com.ua

Народный депутат Украины Надежда Савченко анонсировала свой новый политический проект — Общественную платформу «Руна» («Громадська платформа «Руна») и намерена провести его презентацию во Львове во вторник.

Н. Савченко на своей странице в соцсети Facebook опубликовала плакат-презентацию нового политдвижения, на котором нарисован его логотип (красно-черный четырехлистник) и основные лозунги, формирующие аббревиатуру «РУНА»: Рух украинского народа активных мыслящих украинцев, Реформы украинского народа ради смены системы, Революция украинского народа как выполнение требований Революции Достоинства.

«Лидер общественной платформы — Надежда Савченко», — указывается на плакате.

В анонсе указано, что анонсированная на понедельник в Киеве онлайн-пресс-конференция состоится во Львове во вторник, 27 декабря, в 11:00 во «Львовском пресс-клубе» по просп. Шевченко, 11. Тема пресс-конференции заявлена как «Концепция системных изменений Украины как унитарной децентрализованной республики».

Как сообщалось, 13 декабря стало известно, что Н. Савченко несколько недель назад вышла из состава партии Всеукраинского объединения «Батькивщина». По информации сестры Н. Савченко Веры, заявление на выход из партии было написано 26 октября. Позже фракция «Батькивщина» приняла решение об исключении Н. Савчнко из своего состава. Во фракции напомнили, что на парламентских выборах 2014 года партия «Батькивщина» внесла Н. Савченко в свой избирательный список ради ее освобождения из российского плена, но в настоящее время принципы и политические убеждения Н. Савченко и «Батькивщины» не совпадают. В «Батькивщине» заявили, что считают недопустимыми любые переговоры с лидерами т.н. «ДНР"/"ЛНР», а Н. Савченко не координирует свои действия с фракцией и партией и заявила о своем участии в новом политическом проекте.

22 декабря Верховная Рада поддержала постановление об исключении Н. Савченко из состава делегации украинского парламента в Парламентской ассамблее Совета Европы. При этом она заявила о готовности перейти в делегацию Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

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