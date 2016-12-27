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11:47 (мск), источник: Baikal-info.ru

В отношении замминистра имущественных отношений Приангарья возбудили уголовное дело

Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело в отношении заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Евгении Нефедовой.

Источник: РИА "Новости"

Как 27 декабря 2016 года сообщает и.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ Светлана Петренко, Нефедова подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 293 УК РФ (халатность).

В компетенцию министерства имущественных отношений Иркутской области входят вопросы распоряжения земельными участками. На Нефедову, как заместителя министра, возложено общее руководство и обеспечение контроля за деятельностью, в том числе, отдела предоставления земельных участков под размещение временных сооружений и наружной рекламы.

Еще в 2008 году между министерством и М. Акперовым был заключен договор аренды земельного участка. Сотрудники министерства должны проводить контроль за исполнением условий договора. В 2015—2016 годах они трижды устанавливали факты нарушения законодательства о реализации алкогольной продукции в этом павильоне. Арендатору выносились неоднократные предупреждения и штрафы.

В ноябре 2016 года подчиненные передали Нефедовой дело, в котором были отражены указанные факты. В этой ситуации она имела полномочия и все основания обратиться в суд с иском о расторжении договора и освобождении занимаемого земельного участка от размещения павильона. Однако вместо этого Нефедова подписала лишь очередное предупреждение. Это привело к тому, что работа павильона была продолжена и в декабре текущего года в нем реализовывалась спиртосодержащая жидкость «Боярышник», которая стала причиной массовой гибели людей. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления.

Также необходимо отметить, что заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаил Лужнов ранее был задержан следователями в рамках уголовного дела о халатности, однако в настоящее время по состоянию здоровья он помещен в больницу. На основании комиссионного медицинского заключения суд отказался рассматривать вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. После окончания лечения Лужнова следствие намерено вернуться к указанному вопросу.

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