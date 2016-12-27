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12:03 (мск), источник: Nakanune.ru

«Прошу принять меры по недопущению высадки детей из транспортных средств», — глава минтранса написал Куйвашеву

На имя губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева поступила телеграмма от министра транспорта России Максима Соколова, в которой излагается позиция федерального ведомства по действиям перевозчиков при возникновении ситуаций по неоплате проезда детьми в холода, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона.

В телеграмме Соколов просит главу региона принять меры по недопущению высадки детей.

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«В последнее время участились случаи высадки из транспортных средств общего пользования детей, не оплачивающих проезд. В соответствии со статьей 14 Гражданского кодекса РФ допускается самозащита гражданских прав, при этом способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения. Представляется, что высадка детей в условиях низких температур, как самозащита гражданских прав перевозчиков на получение платы за проезд, не является соразмерной нарушению, и может повлечь возникновение ситуаций, опасных для жизни и здоровья ребенка. Учитывая изложенное, прошу принять меры по недопущению высадки детей из транспортных средств», — говорится сообщении.

В настоящее время по поручению губернатора министром транспорта и связи Свердловской области Василием Старковым направлены письма во все муниципалитеты с требованием довести позицию Минтранса РФ до компаний, осуществляющих перевозки в муниципалитетах, и поставить работу по исполнению этого поручения на контроль. Аналогичные поручения направлены главой регионального дорожного ведомства руководителям компаний, осуществляющих межмуниципальные перевозки.

Напомним, ранее в Екатеринбурге произошло сразу несколько аналогичных случаев. Сначала из автобуса высадили девочку, потерявшую проездной. Позднее — мальчика, у которого не оказалось денег на проезд. СК возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

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