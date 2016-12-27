Назаров выступил за ликвидацию малонаселенных деревень в Омской области

Губернатор Омской области в большом интервью «Российской газете» рассказал о неизбежности урбанизации и централизации сельскохозяйственных зон. Он признался, что иногда проще ликвидировать небольшие поселения и обеспечить переселение людей в населенные пункты с развитой инфраструктурой, чем тратить миллиарды на дороги к тем населенным пунктам, в которых нет перспектив развития.

Виктор Назаров, губернатор Омской области:

— Государство должно целенаправленно заниматься этим вопросом, в том числе, осмысленной ликвидацией поселений, у которых нет никаких перспектив в конкурентной борьбе за людские, финансовые и другие ресурсы. В прошлом году во время рабочей поездки по северу области мы посетили одну из деревень, где проживает около сотни жителей. Люди просили проложить туда дорогу. Я примерно подсчитал стоимость затрат и получилось, что построить каждому из жителей благоустроенный дом в райцентре нам выйдет в разы дешевле, чем дорогу. Спрашиваю: готовы переселиться? Категорически отказываются. Говорят: мы тут привыкли. Надо сказать людям правду: существуют такие деревни, куда дорогу не проложат никогда. Тем не менее власть должна создавать условия, чтобы они по доброй воле переселялись в те места, где уровень и качество их жизни будет соответствовать современным стандартам.

Отметим, что в 2016 году на дороги в Омской области планируется потратить шесть миллиардов рублей. Кстати, из-за сурового климата и сложности развития инфраструктуры программы централизации и концентрации сельского хозяйства запускались еще в СССР. Объемы сселения и ликвидации неперспективных поселений даже включались в годовые и пятилетние планы развития областей и районов в 1960—1980 годах, и за этот период в Сибири возникло несколько сотен крупных хозяйств и получили развитие многие райцентры.

Строительство и содержание инфраструктуры — вещь довольно затратная, поэтому в кризис российские власти вновь вспомнили о старых советских программах, позволяющих экономить средства.