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12:22 (мск), источник: Newslab.ru

Эдхам Акбулатов рассказал о лучшем новогоднем подарке из детства

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов рассказал о том, какой подарок на Новый год от Деда Мороза ему запомнился больше всего.

Напомним, сегодня мэр города провел прямую линию с красноярцами. Темой традиционного общения с горожанами по телефону стали итоги года и планы на следующий 2017 год. Многие из дозвонившихся, прежде чем задать свой вопрос, поздравляли главу Красноярска с наступающим Новым годом и благодарили за разные результаты его работы — благоустройство, ремонт дорог и прочее.

После завершения прямой линии Эдхам Акбулатов ответил и на несколько вопросов красноярских журналистов. Один из них коснулся новогодних подарков.

На вопрос о том, какой подарок от Деда Мороза стал самым запоминающимся в детстве мэра, глава ответил:

«В моем детстве в Красноярске был дефицит конфет, мандаринов, апельсинов и тех сладостей, которые сегодня присутствуют в огромном количестве. Подарок от Деда Мороза, запомнившийся мне, — это посылка, которая пришла от знакомого моего отца. Он прислал из Абхазии коробку мандаринов к Новому году нашей семье. Этот ящик потом длительное время стоял, использовался, как емкость для разных вещей, но запах мандаринов там долго сохранялся. Вот этот подарок остался в памяти», — рассказал Эдхам Акбулатов.

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