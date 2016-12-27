Замруководителя администрации губернатора Свердловской области назначен 31-летний Евгений Гурарий

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона, он подписал указ о назначении заместителем руководителя администрации губернатора Евгения Гурария.

Гурарий родился в 1985 году, с отличием окончил Уральскую академию государственной службы по специальности государственное и муниципальное управление, является кандидатом политических наук. Имеет опыт в сфере проектного управления, экспертно-аналитической работы. До 2013 года занимал должность начальника экспертного управления экспертно-аналитического департамента губернатора, позже являлся советником председателя правительства Свердловской области. Курировал работу по сопровождению ряда инвестиционных проектов, обеспечивал организацию экспертно-аналитической и контрольной работы. В 2016 году Евгений Гурарий прошел обучение по программе подготовки и переподготовки резерва управленческих кадров РФ.

К исполнению служебных обязанностей назначенный замруководителя администрации губернатора приступил с 27 декабря 2016 года.