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12:20 (мск), источник: Nakanune.ru

Замруководителя администрации губернатора Свердловской области назначен 31-летний Евгений Гурарий

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев определил куратора проектных офисов, создаваемых в области в рамках реализации 11 приоритетных стратегических направлений.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона, он подписал указ о назначении заместителем руководителя администрации губернатора Евгения Гурария.

Гурарий родился в 1985 году, с отличием окончил Уральскую академию государственной службы по специальности государственное и муниципальное управление, является кандидатом политических наук. Имеет опыт в сфере проектного управления, экспертно-аналитической работы. До 2013 года занимал должность начальника экспертного управления экспертно-аналитического департамента губернатора, позже являлся советником председателя правительства Свердловской области. Курировал работу по сопровождению ряда инвестиционных проектов, обеспечивал организацию экспертно-аналитической и контрольной работы. В 2016 году Евгений Гурарий прошел обучение по программе подготовки и переподготовки резерва управленческих кадров РФ.

К исполнению служебных обязанностей назначенный замруководителя администрации губернатора приступил с 27 декабря 2016 года.

«Губернатор обозначил круг задач, которые предстоит решать. Основная — обеспечение внедрения инструментов проектного управления в органах исполнительной власти, оказание методологической поддержки. Губернатор поручил организовать сопровождение и мониторинг реализации приоритетных проектов в регионе во взаимодействии с федеральными ведомствами и в соответствии с методиками, утвержденными на федеральном уровне. Нам необходимо совместно с коллегами из отраслевых органов государственной власти выстроить систему реализации стратегических проектов и добиться решения поставленных губернатором задач по социально-экономическому развитию нашего региона», — прокомментировал свое назначение Евгений Гурарий.

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