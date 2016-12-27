Игорь Додон: Генпрокурор должен быть отправлен в отставку

Глава государства также ставит перед собой задачу отправить в отставку Эдуарда Харунжена с должности генерального прокурора.

— Есть несколько решений для отмены этого указа. Нужно изучить, какие будут последствия. Уверен, что одно из этих решений мы применим в ближайшем будущем. Этот прокурор должен быть отправлен в отставку. Мы проведем новый конкурс по назначению генерального прокурора, — сообщил Игорь Додон.