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12:24 (мск), источник: Actualitati.md

Игорь Додон: Генпрокурор должен быть отправлен в отставку

Об этом глава молдавского государства Игорь Додон завил в эфире n PROfunzime, сообщает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

Глава государства также ставит перед собой задачу отправить в отставку Эдуарда Харунжена с должности генерального прокурора.

— Есть несколько решений для отмены этого указа. Нужно изучить, какие будут последствия. Уверен, что одно из этих решений мы применим в ближайшем будущем. Этот прокурор должен быть отправлен в отставку. Мы проведем новый конкурс по назначению генерального прокурора, — сообщил Игорь Додон.

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