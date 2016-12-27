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12:33 (мск), источник: 112.ua

Савченко заявила о создании общественной платформы «Руна»

«Это движение украинского народа, активных, мыслящих украинцев», — заявила Савченко.

Источник: 112.ua

Народный депутат Украины Надежда Савченко заявила о создании общественной платформы «РУНА». Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции во Львове.

«Сегодня мы хотим представить вам общественную платформу. То, что я говорила: это не будет политический проект, партия — это всего лишь механизм, она у нас появится тогда, когда это будет нужно. В настоящее время это просто естественное объединение людей, которые слышат самую суть, саму идею, а не какие-то лозунги, какой популизм. Сегодня мы представляем вам общественную платформу «РУНА», — заявила Савченко.

«Это движение украинского народа, активных, мыслящих украинцев. Это реформы украинского народа ради изменения системы, настоящего изменения системы. Это эволюция украинского народа, как исключительное требование Революции достоинства», — пояснила депутат.

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