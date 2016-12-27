Савченко заявила о создании общественной платформы «Руна»
«Это движение украинского народа, активных, мыслящих украинцев», — заявила Савченко.
«Это движение украинского народа, активных, мыслящих украинцев», — заявила Савченко.
Народный депутат Украины Надежда Савченко заявила о создании общественной платформы «РУНА». Об этом она сообщила в ходе
«Сегодня мы хотим представить вам общественную платформу. То, что я говорила: это не будет политический проект, партия — это всего лишь механизм, она у нас появится тогда, когда это будет нужно. В настоящее время это просто естественное объединение людей, которые слышат самую суть, саму идею, а не
«Это движение украинского народа, активных, мыслящих украинцев. Это реформы украинского народа ради изменения системы, настоящего изменения системы. Это эволюция украинского народа, как исключительное требование Революции достоинства», — пояснила депутат.