Народный депутат Украины Надежда Савченко заявила о создании общественной платформы «РУНА». Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции во Львове.

«Сегодня мы хотим представить вам общественную платформу. То, что я говорила: это не будет политический проект, партия — это всего лишь механизм, она у нас появится тогда, когда это будет нужно. В настоящее время это просто естественное объединение людей, которые слышат самую суть, саму идею, а не какие-то лозунги, какой популизм. Сегодня мы представляем вам общественную платформу «РУНА», — заявила Савченко.

«Это движение украинского народа, активных, мыслящих украинцев. Это реформы украинского народа ради изменения системы, настоящего изменения системы. Это эволюция украинского народа, как исключительное требование Революции достоинства», — пояснила депутат.