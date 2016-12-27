Правительство опубликовало список главных достижений 2016 года
Среди основных достижений названы запуск ЗСТ с ЕС, внедрение системы ProZorro и увеличение минимальной зарплаты.
Среди основных достижений названы запуск ЗСТ с ЕС, внедрение системы ProZorro и увеличение минимальной зарплаты.
Правительство опубликовало список главных достижений 2016 года. Соответствующая инфографика размещена на сайте Кабмина.
Так, среди своих главных достижений в сфере экономического развития, торговли и финансов украинское правительство называет запуск зоны свободной торговли с ЕС, внедрение системы ProZorro, и увеличение государственных инвестиций в сфере
В сфере социальной политики и услуг: увеличение минимальной зарплаты до 3,2 тыс. грн, внедрение