Правительство опубликовало список главных достижений 2016 года. Соответствующая инфографика размещена на сайте Кабмина.

Так, среди своих главных достижений в сфере экономического развития, торговли и финансов украинское правительство называет запуск зоны свободной торговли с ЕС, внедрение системы ProZorro, и увеличение государственных инвестиций в сфере социально-экономического развития.