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12:44 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Правительство опубликовало список главных достижений 2016 года

Среди основных достижений названы запуск ЗСТ с ЕС, внедрение системы ProZorro и увеличение минимальной зарплаты.

Источник: Telegraf.com.ua

Правительство опубликовало список главных достижений 2016 года. Соответствующая инфографика размещена на сайте Кабмина.

Так, среди своих главных достижений в сфере экономического развития, торговли и финансов украинское правительство называет запуск зоны свободной торговли с ЕС, внедрение системы ProZorro, и увеличение государственных инвестиций в сфере социально-экономического развития.

В сфере социальной политики и услуг: увеличение минимальной зарплаты до 3,2 тыс. грн, внедрение е-дкларирования, и выдачу украинских документов 16 тысячам жителей оккупированных территорий в течение суток. Среди своих достижений в сфере обороны правительство отмечает поставку 90 тыс. боепрпасов, подготовку инструкторов и проведение командно-штабных учений, а также обновление структуры ВСУ. Основными достижениями в сфере энергетики названо разблокирование счетов Энергоатома, а также то, что Украина уже больше года не закупает газ у России.

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