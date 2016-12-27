Посол ЕС рассказал, когда вступит в силу безвиз для Украины

Глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли надеется на то, что безвизовый режим для украинцев и ратификация Соглашения об ассоциации будут окончательно приняты уже в первой половине 2017 года года.

Об этом сообщает Realist Online.

«Я надеюсь, что в первой половине года вступит в силу безвизовый режим и будет ратифицировано Соглашение об ассоциации. И тогда мы будем имплементировать это Соглашение», — заявил Мингарелли.

При этом посол ЕС не стал говорить о более точных сроках, сославшись на переговоры между европейскими институтами.

«В Брюсселе снова будут переговоры между Советом ЕС, Европарламентом и Еврокомиссией, а затем законодатели должны принять решение — я не могу дать вам более подробную информацию», — резюмировал Мингарелли.

Как сообщал «Обозреватель», Европейский парламент отложил рассмотрения вопроса о предоставлении Украине безвизового режима на весну 2017 года.