Путин и Медведев поздравили граждан Молдовы с наступающими праздниками

КИШИНЕВ, 27 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравили граждан Молдовы и главу республики Игоря Додона с наступающими Новым годом и Рождеством. Соответствующее поздравление передано в ходе встречи лидера Молдовы с послом России в Молдове Фаритом Мухаметшиным.

«Рассчитываю, что в наступающем году у нас будут хорошие возможности для совместной работы по укреплению отношений между Российской Федерацией и Республикой Молдова», — отмечено в тексте письма президента России.