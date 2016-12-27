Путин и Медведев поздравили граждан Молдовы с наступающими праздниками
Руководство России рассчитывает, что в наступающем году между Молдовой и РФ будут возможности для укрепления двусторонних отношений.
Руководство России рассчитывает, что в наступающем году между Молдовой и РФ будут возможности для укрепления двусторонних отношений.
КИШИНЕВ, 27 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин и
«Рассчитываю, что в наступающем году у нас будут хорошие возможности для совместной работы по укреплению отношений между Российской Федерацией и Республикой Молдова», — отмечено в тексте письма президента России.
По мнению российского лидера, «это, несомненно, отвечало бы коренным интересам братских народов наших стран и способствовало бы обеспечению региональной стабильности безопасности».
Президент России Владимир Путин и
Как отметил в своем послании премьер России, он рассчитывает, «что в наступающем году совместными усилиями будет придан позитивный импульс развитию
«Углубление двустороннего
В ходе беседы Додон и Мухаметшин обсудили ряд вопросов двусторонних взаимоотношений, а также повестку визита в Москву, который запланирован на 17 января по приглашению президента России.
Додон выступил с инициативой организовать в рамках поездки большую встречу с молдавскими студентами, которые учатся в столице РФ.