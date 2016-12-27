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13:00 (мск), источник: Sputnik.md

Путин и Медведев поздравили граждан Молдовы с наступающими праздниками

Руководство России рассчитывает, что в наступающем году между Молдовой и РФ будут возможности для укрепления двусторонних отношений.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 27 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравили граждан Молдовы и главу республики Игоря Додона с наступающими Новым годом и Рождеством. Соответствующее поздравление передано в ходе встречи лидера Молдовы с послом России в Молдове Фаритом Мухаметшиным.

«Рассчитываю, что в наступающем году у нас будут хорошие возможности для совместной работы по укреплению отношений между Российской Федерацией и Республикой Молдова», — отмечено в тексте письма президента России.

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По мнению российского лидера, «это, несомненно, отвечало бы коренным интересам братских народов наших стран и способствовало бы обеспечению региональной стабильности безопасности».

Президент России Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравили граждан Молдовы и главу республики Игоря Додона с наступающими Новым годом и Рождеством.

Как отметил в своем послании премьер России, он рассчитывает, «что в наступающем году совместными усилиями будет придан позитивный импульс развитию российско-молдавских отношений».

«Углубление двустороннего торгово-экономического, инвестиционного, научно-технического и гуманитарного сотрудничества в полной мере отвечает интересам наших стран», — написал Медведев.

В ходе беседы Додон и Мухаметшин обсудили ряд вопросов двусторонних взаимоотношений, а также повестку визита в Москву, который запланирован на 17 января по приглашению президента России.

Додон выступил с инициативой организовать в рамках поездки большую встречу с молдавскими студентами, которые учатся в столице РФ.

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