Шрейдера и Кравца будут катать на машинах на 1,1 миллион рублей
Депутаты Госдумы от Омской области подали заявки на транспортное обслуживание.
Депутаты Госдумы от Омской области подали заявки на транспортное обслуживание.
Сегодня, 27 декабря два депутата Госдумы от Омской области, член «Единой России» Виктор Шрейдер и представитлеь КПРФ Александр Кравец, подали заявки на транспортное обслуживание в следующем году. Их пожелания были направлены в аппарат губернатора, сообщает «Новый Омск».
Как соообщил начальник департамента правового и организационного обеспечения деятельности аппарата губернатора и правительства Омской области Евгений Комаров, парламентарии запросили пятиместные седаны не позднее 2012 года выпуска. Их покупку оплатит бюджет региона.
При этом единоросс Виктор Шрейдер запросил машину на 900 часов. А коммунист Александр Кравец намерен передвигаться с 2017 году 1200 часов. Всего на эти цели из казны уйдет 1,1 миллиона рублей.