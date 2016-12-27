Шрейдера и Кравца будут катать на машинах на 1,1 миллион рублей

Сегодня, 27 декабря два депутата Госдумы от Омской области, член «Единой России» Виктор Шрейдер и представитлеь КПРФ Александр Кравец, подали заявки на транспортное обслуживание в следующем году. Их пожелания были направлены в аппарат губернатора, сообщает «Новый Омск».

Как соообщил начальник департамента правового и организационного обеспечения деятельности аппарата губернатора и правительства Омской области Евгений Комаров, парламентарии запросили пятиместные седаны не позднее 2012 года выпуска. Их покупку оплатит бюджет региона.

При этом единоросс Виктор Шрейдер запросил машину на 900 часов. А коммунист Александр Кравец намерен передвигаться с 2017 году 1200 часов. Всего на эти цели из казны уйдет 1,1 миллиона рублей.