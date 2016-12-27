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13:33 (мск), источник: РИА Крым

Депутаты Джанкоя назначили нового главу администрации

ДЖАНКОЙ, 27 дек — РИА Новости (Крым). Новым главой администрации Джанкоя стал Эдуард Селиванов, до этого занимавший пост заместителя главы администрации города. Как сообщил РИА Новости (Крым) исполняющий обязанности председателя горсовета Сергей Дорошенко, кандидатуру Селиванова поддержало большинство депутатов.

Источник: РИА "Новости"

«В голосовании приняли участие 22 депутата, из них 20 проголосовали за Селиванова», — уточнил Дорошенко.

По итогам конкурса, прошедшего на прошлой неделе, на должность главы городской администрации конкурсная комиссия рекомендовала двоих кандидатов — помощника главы администрации Джанкойского района Олега Мироненко и заместителя главы администрации Джанкоя Эдуарда Селиванова.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в ноябре горсовет Джанкоя досрочно прекратил полномочия главы администрации города Людмилы Белашовой: депутаты удовлетворили поданное ею заявление об увольнении по собственному желанию. Исполняющим обязанности руководителя администрации стал заместитель главы городской администрации Эдуард Селиванов, который до этого работал заместителем директора филиала ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» в Джанкое, а еще раньше — заместителем главы администрации Джанкойского района.

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