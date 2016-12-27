Савченко рассказала, кто финансирует ее общественную платформу
«Никто меня не финансирует. Но есть люди, которые спрашивают, как мы можем помочь?» — пояснила депутат.
«Никто меня не финансирует. Но есть люди, которые спрашивают, как мы можем помочь?» — пояснила депутат.
Народный депутат Надежда Савченко пояснила, откуда берется финансирование созданной ею общественной платформы «Руна». Об этом она рассказала на
«Возникает очень много насмешек того, что означает само слово “Руна”, или что это будет за платформа, или что за люди сидят рядом с Савченко. Такие же люди, как я, такие же люди, как и вы, которые сейчас нас смотрят и слушают. Чтобы так же не было слышно насмешек, откуда деньги, потому что каждый политический проект должен финансироваться и кто финансирует Савченко? Никто меня не финансирует. Но есть люди, которые спрашивают, как мы можем помочь? Поэтому у нас есть два открытых фонда, один зарегистрирован на меня, который открыла еще моя сестра, когда я находилась в тюрьме. Второй фонд, это открытый на общественную организацию… Если вы хотите присоединиться или идеей, или финансами, или
Сегодня народный депутат Украины Надежда Савченко заявила о создании общественной платформы «РУНА».