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13:41 (мск), источник: РБК

Суд в Москве признал события Майдана 2014 года госпереворотом

Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск народного депутата Верховной рады Украины прошлых созывов Владимира Олейника, передает корреспондент РБК.

Источник: AP 2016

Олейник требовал установить в суде юридический факт государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.

Суд признал, что этот факт государственного переворота на Украине является «общеизвестным и очевидным, и не нуждается в дополнительном доказывании».

Вместе с тем суд остановился на юрисдикции российского суда и права Олейника на обращения в суд. «Российский народ не может оставаться равнодушным к тому, что происходит на Украине», — заявила судья. Она отметила, что сейчас на Украине не гарантируются права человека, в том числе права на жизнь.

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Судья указала, что на территории государства действуют экстремистские организации, которые уже внесены в реестр запрещенных Верховным судом России. Поэтому вопросы госпереворота на Украине выходят за пределы суверенитета государства и затрагивают интересы в том числе и России.

Судья отметила, что на Украине Олейник «лишен судебной защиты» и обращение с таким заявлением в украинский суд «выглядело бы нелепо». Установление же юридического факта необходимо бывшему депутату в том числе и для определения статуса своего пребывания в России, отметила судья.

На заседание суда во вторник Олейник пришел один. Больше часа он подводил итоги процесса, выступая в прениях сторон. Потом он попросил суд приобщить к делу письменный вариант его речи.

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За несколько недель до этого в суде выступили бывший президент Украины Виктор Янукович, а также экс-премьер Николай Азаров, бывший руководитель администрации президента Николай Клюев, бывший генпрокурор Виктор Пшонка и экс-министр МВД Виталий Захарченко.

Факт переворота

Подводя итоги в прениях, Олейник настаивал, что акция протеста несогласных с политикой бывшего президента Украины Виктора Януковича «Евромайдан» переросла в государственный переворот и повлекла глобальное нарушение конституции страны.

Эта акция является ничем иным как хорошо спланированным государственным переворотом. Вандализм, поджог и убийства сотрудников полиции стали реалиями того времени.
Владимир Олейникдепутата Верховной рады Украины

Он напомнил, что тогда погибли 23 сотрудника правоохранительных органов.

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В декабре 2016 года в качестве свидетеля на процессе выступил и сам Янукович. Он уверял суд, что не давал команды снайперам расстреливать митингующих, а огонь велся из здания, который контролировал «Майдан».

Именно начавшиеся убийства тогда спровоцировали жесткие противостояния между украинской полицией и протестантами, которые закончились захватом митингующими административных зданий и переходом власти к протестующим.

Янукович объяснял, что 24 февраля ему пришлось в целях безопасности фактически бежать из страны и уехать в Россию. На Украине же прошли досрочные выборы, в которых победил бизнесмен Петр Порошенко.

Но на востоке страны началась гражданская война — две области Донецкая и Луганская объявили о своей независимости, отмечал Янукович. Аналогичную позицию заняли и другие бывшие чиновники Украины.

Комментарии
25
пророк
Что интересно - если бы не события в(на) Украине, то сейчас Крым был бы НЕНАШ!!! Ужжсссс!!!
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Сергей Саморуков
Смешно это читать после официального признания Россией Порошенко . Может они и про взятие Бастилии что-то выдадут ? Кто-то очень старается , чтобы костёр ненависти к Украине , зажжёный нашей властью , не гас . Ну не дай Бог , если вдруг люди скажут , что Украина -это независимая страна и их дело , как жить .
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А Б
Весьма показательные заявления судьи! «Российский народ не может оставаться равнодушным в тому, что происходит на Украине», — заявила судья. Далее: "вопросы госпереворота на Украине выходят за пределы суверенитета государства (i.e. - Украины) и затрагивают интересы в том числе и России". Эти слова говорят только о том, что РФ вмешивается во внутренние дела Украины и не собирается заканчивать это вмешательство.
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