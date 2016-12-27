Суд в Москве признал события Майдана 2014 года госпереворотом
Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск народного депутата Верховной рады Украины прошлых созывов Владимира Олейника, передает корреспондент РБК.
Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск народного депутата Верховной рады Украины прошлых созывов Владимира Олейника, передает корреспондент РБК.
Олейник требовал установить в суде юридический факт государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.
Суд признал, что этот факт государственного переворота на Украине является «общеизвестным и очевидным, и не нуждается в дополнительном доказывании».
Вместе с тем суд остановился на юрисдикции российского суда и права Олейника на обращения в суд. «Российский народ не может оставаться равнодушным к тому, что происходит на Украине», — заявила судья. Она отметила, что сейчас на Украине не гарантируются права человека, в том числе права на жизнь.
Судья указала, что на территории государства действуют экстремистские организации, которые уже внесены в реестр запрещенных Верховным судом России. Поэтому вопросы госпереворота на Украине выходят за пределы суверенитета государства и затрагивают интересы в том числе и России.
Судья отметила, что на Украине Олейник «лишен судебной защиты» и обращение с таким заявлением в украинский суд «выглядело бы нелепо». Установление же юридического факта необходимо бывшему депутату в том числе и для определения статуса своего пребывания в России, отметила судья.
На заседание суда во вторник Олейник пришел один. Больше часа он подводил итоги процесса, выступая в прениях сторон. Потом он попросил суд приобщить к делу письменный вариант его речи.
За несколько недель до этого в суде выступили бывший президент Украины Виктор Янукович, а также
Факт переворота
Подводя итоги в прениях, Олейник настаивал, что акция протеста несогласных с политикой бывшего президента Украины Виктора Януковича «Евромайдан» переросла в государственный переворот и повлекла глобальное нарушение конституции страны.
Эта акция является ничем иным как хорошо спланированным государственным переворотом. Вандализм, поджог и убийства сотрудников полиции стали реалиями того времени.
Он напомнил, что тогда погибли 23 сотрудника правоохранительных органов.
В декабре 2016 года в качестве свидетеля на процессе выступил и сам Янукович. Он уверял суд, что не давал команды снайперам расстреливать митингующих, а огонь велся из здания, который контролировал «Майдан».
Именно начавшиеся убийства тогда спровоцировали жесткие противостояния между украинской полицией и протестантами, которые закончились захватом митингующими административных зданий и переходом власти к протестующим.
Янукович объяснял, что 24 февраля ему пришлось в целях безопасности фактически бежать из страны и уехать в Россию. На Украине же прошли досрочные выборы, в которых победил бизнесмен Петр Порошенко.
Но на востоке страны началась гражданская война — две области Донецкая и Луганская объявили о своей независимости, отмечал Янукович. Аналогичную позицию заняли и другие бывшие чиновники Украины.