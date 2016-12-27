Суд в Москве признал события Майдана 2014 года госпереворотом

Источник: AP 2016

Олейник требовал установить в суде юридический факт государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.

Суд признал, что этот факт государственного переворота на Украине является «общеизвестным и очевидным, и не нуждается в дополнительном доказывании».

Вместе с тем суд остановился на юрисдикции российского суда и права Олейника на обращения в суд. «Российский народ не может оставаться равнодушным к тому, что происходит на Украине», — заявила судья. Она отметила, что сейчас на Украине не гарантируются права человека, в том числе права на жизнь.

Судья указала, что на территории государства действуют экстремистские организации, которые уже внесены в реестр запрещенных Верховным судом России. Поэтому вопросы госпереворота на Украине выходят за пределы суверенитета государства и затрагивают интересы в том числе и России. Судья отметила, что на Украине Олейник «лишен судебной защиты» и обращение с таким заявлением в украинский суд «выглядело бы нелепо». Установление же юридического факта необходимо бывшему депутату в том числе и для определения статуса своего пребывания в России, отметила судья. На заседание суда во вторник Олейник пришел один. Больше часа он подводил итоги процесса, выступая в прениях сторон. Потом он попросил суд приобщить к делу письменный вариант его речи.

Читайте также Саакашвили прокомментировал высказывание Медведева об обгадившемся пассажире

За несколько недель до этого в суде выступили бывший президент Украины Виктор Янукович, а также экс-премьер Николай Азаров, бывший руководитель администрации президента Николай Клюев, бывший генпрокурор Виктор Пшонка и экс-министр МВД Виталий Захарченко. Факт переворота Подводя итоги в прениях, Олейник настаивал, что акция протеста несогласных с политикой бывшего президента Украины Виктора Януковича «Евромайдан» переросла в государственный переворот и повлекла глобальное нарушение конституции страны.

Эта акция является ничем иным как хорошо спланированным государственным переворотом. Вандализм, поджог и убийства сотрудников полиции стали реалиями того времени. Владимир Олейник депутата Верховной рады Украины

Он напомнил, что тогда погибли 23 сотрудника правоохранительных органов.

Читайте также Савченко назвала депутатов Рады баранами