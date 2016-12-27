Свердловская область и Молдавия наладят сотрудничество в сфере сельского хозяйства

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Свердловская область и Республика Молдова планируют сотрудничать в сфере сельского хозяйства, фармацевтики, промышленности и строительных материалов. Об этом сообщили в департаменте информационной политики по итогам двухнедельных переговоров в Кишиневе и Комрате делегации Свердловской области и местных властей.

«Во время переговоров молдавской стороне было предложено сотрудничество по самому широкому спектру направлений. Это кооперация в сфере сельского хозяйства, в том числе организация поставок сельхозпродукции и вина из автономного территориального образования Гагаузия на Средний Урал, экспорт уральских животноводческих технологий и селекционного материала в Молдавию. Также обсуждалась возможность поставок высококачественной продукции металлургической, химической промышленности, строительных материалов, реализация совместных логистических проектов», — говорится в сообщении.

По словам главы Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Андрея Соболева, молдавских коллег очень заинтересовала возможность поставок нашего противовирусного препарата «Триазаверин». «Мы также договорились в следующем году подписать соглашение о сотрудничестве с исполнительным комитетом Гагаузии», — добавил министр.