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13:40 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Демкин возглавил пермское реготделение «Единой России»

ПЕРМЬ, 27 декабря, РИА ФедералПресс. Секретарем пермского краевого регионального отделения «Единой России» переизбран Николай Демкин.

Делегаты конференции выбрали руководителем прикамского реготделения «Единой России» гендиректора ПЗСП, депутата заксобрания Николая Демкина. Как сообщают в пресс-службе РО ЕР, накануне его кандидатура была единогласно поддержана региональным политсоветом партии.

Напомним, что господин Демкин возглавил пермское реготделение ЕР в декабре 2012 года.

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