В Москве суд признал события зимы 2014 года в Украине государственным переворотом

Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск бывшего депутата Верховной рады Владимира Олейника и признал Революцию достоинства в Украине государственным переворотом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Перед заседанием были приняты повышенные меры безопасности — полиция и приставы охраняли не только вход в здание, но и этаж, где шло заседание. В то же время журналистов в зал не пустили — они смотрели заседание с помощью трансляции в отдельном зале.

Как известно, в суде был допрошен Виктор Янукович.