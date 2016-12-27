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14:12 (мск), источник: 112.ua

В Москве суд признал события зимы 2014 года в Украине государственным переворотом

Перед заседанием были приняты повышенные меры безопасности.

Источник: 112.ua

Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск бывшего депутата Верховной рады Владимира Олейника и признал Революцию достоинства в Украине государственным переворотом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Перед заседанием были приняты повышенные меры безопасности — полиция и приставы охраняли не только вход в здание, но и этаж, где шло заседание. В то же время журналистов в зал не пустили — они смотрели заседание с помощью трансляции в отдельном зале.

Как известно, в суде был допрошен Виктор Янукович.

Отметим, что соответствующий иск подал в московский суд экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник, который уже несколько лет живет в России. В Украине Олейник объявлен в розыск по обвинению в злоупотреблении властью при голосовании за «диктаторские законы 16 января».

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