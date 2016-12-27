В Москве суд признал события зимы 2014 года в Украине государственным переворотом
Перед заседанием были приняты повышенные меры безопасности.
Перед заседанием были приняты повышенные меры безопасности.
Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск бывшего депутата Верховной рады Владимира Олейника и признал Революцию достоинства в Украине государственным переворотом. Об этом сообщает РИА «Новости».
Перед заседанием были приняты повышенные меры безопасности — полиция и приставы охраняли не только вход в здание, но и этаж, где шло заседание. В то же время журналистов в зал не пустили — они смотрели заседание с помощью трансляции в отдельном зале.
Как известно, в суде был допрошен Виктор Янукович.
Отметим, что соответствующий иск подал в московский суд