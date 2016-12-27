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13:56 (мск), источник: ИА Башинформ

Константин Толкачёв избран секретарем регионального отделения «Единой России» на новый срок

УФА, 27 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачёв избран секретарем регионального отделения «Единой России» на новый срок. Решение принято на отчетно-выборной конференции Башкортостанского регионального отделения партии. На форуме подведены итоги работы партии, а также избраны члены регионального политсовета и контрольно-ревизионной комиссии, секретарь регионального отделения.

Как пояснил спикер регионального парламента, решение о проведении конференции по истечении четырех лет было принято Генсоветом партии. Переизбрание прошло досрочно. Главным итогом за прошедшие четыре года Константин Толкачёв назвал то, что партия победила во всех избирательных кампаниях.

«Единая Россия» — это политическая партия, и победа на выборах — главная задача. С этой задачей мы справились, — рассказал журналистам Константин Толкачёв. — Я думаю, что за эти годы вырос авторитет нашей партии. Она увеличилась количественно и качественно. На сегодняшний день в нее входят более 89 тысяч человек, только за последние годы число партийцев увеличилось на четыре тысячи.

По словам секретаря отделения, эта тенденция продолжается. В партию приходят достойные люди. Одновременно в рамках проводимой чистки рядов единороссы «избавляются от тех, кто порвал отношения с партией, скомпрометировал себя».

Константин Толкачёв считает, что «Единая Россия» — это живой институт, он проявляется в конкретных делах и проектах.

На сегодняшний день единороссы реализуют около 40 федеральных и республиканских партийных проектов. Около 50 проектов действуют на муниципальном уровне. Они получают поддержку граждан.

«Единая Россия», в отличие от других партий, не живет от выборов до выборов. Она постоянно работает. Мы связаны тысячами нитей с нашими избирателями, у нас действуют общественные приемные во всех районах, городах нашей республики, — подчеркнул Константин Толкачёв. —  К нам приходят много граждан со своими проблемами, запросами. Никто из них не остается без внимания. По большинству предложений, как правило, даем положительный ответ.

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