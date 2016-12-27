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14:31 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко поразила средняя зарплата в СЭЗ

Белорусский лидер напомнил, что при создании СЭЗ ему обещали, что предприятия-резиденты завалят валютой, и в республике никогда не будет проблем с курсом рубля.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам функционировании и развития свободных экономических зон подверг критике работу СЭЗ, от резидентов которых в бюджет за год перечислено денежных средств немногим более 200 миллионов долларов.

В настоящее время в шести свободных экономических зонах зарегистрированы 419 компаний из Европы и дальнего зарубежья — промышленники, дерево, металлообработка, производства деталей и компонентов, в том числе мировых брендов и белорусских марок. Начиная с 1 января 2017 года, условия работы резидентов СЭЗ существенно меняются: принятые в рамках Евразийского экономического союза документы упраздняют некоторые таможенные льготы. Глава государства провел во вторник совещание, в ходе которого поинтересовался у должностных лиц органов госуправления, контролирующих результаты работы СЭЗ, какие конкретные меры необходимо принять, чтобы компенсировать потери резидентов СЭЗ и сохранить им благоприятные условия для работы.

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Президент отметил недостаточную отдачу от работы СЭЗ.

«Что вообще государство получает от функционирования этих свободных экономических зон?» — задал риторический вопрос Александр Лукашенко. По его словам, за год от резидентов СЭЗ в бюджет перечислено денежных средств немногим более 200 миллионов долларов.

«Но больше всего меня поразила средняя заработная плата в свободных экономических зонах, где компании не бедные. Руководители этих предприятий и компаний тоже не бедные. Но зарплата там примерно $350. Это как понимать? Что руководители этих компаний аккуратненько подстроились к средней примерно зарплате по стране и даже ниже и хорошо себя чувствуют», — отметил президент.

«То есть в бюджет несчастных $200 млн и зарплата у людей никакая. Поэтому у меня возникает вопрос, стоит ли нам воевать на всех уровнях за эти свободные экономические зоны», — задал чиновникам вопрос белорусский лидер.

Он особо подчеркнул, что Беларусь — «не банановая республика, где занять человека в каком-то деле — это благо». Президент напомнил, что при создании СЭЗ предполагалось, что они станут точками притяжения инвестиций в Беларусь, увеличения экспорта продукции, создания новых рабочих мест на наукоемких производствах.

«Говорили об инвестициях, но в этом году, как мы видим, инвестиций почти нет в свободных экономических зонах», — сказал он.

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