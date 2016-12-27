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14:26 (мск), источник: Actualitati.md

Рогозин об отставке Шалару: Минобороны Молдовы очищено от румынского гигиениста

Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Рогозин прокомментировал отставку министра обороны РМ Анатола Шалару, сообщает Actualitati.

Источник: Actualitati.md

—  Минобороны Молдовы очищено от румынского гигиениста, — написал Рогозин на своей странице в социальной сети.

Напомним, что сегодня утром президент Республики Молдова Игорь Додон подписал указ об отставке министра обороны Анатола Шалару.

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