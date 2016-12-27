Геннадий Тушнолобов останется главой правительства до формирования нового состава кабмина

Об этом сегодня сообщил журналистам сам господин Тушнолобов, участвовавший в отчетно-выборной конференции реготделения «Единой России», в ходе которой премьер был переизбран в состав регионального политсовета партии.



Напомним, 22 декабря губернатор Пермского края Виктор Басаргин объявил о планах распустить краевое правительства и намерении лично возглавить новый состав кабинета министров. Планируется, что соответствующий указ глава региона подпишет 29 декабря.

По данным источников «Ъ» в администрации губернатора, главе кабмина в новой структуре правительства может быть предложена должность первого вице-премьера.