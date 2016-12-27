Геннадий Тушнолобов останется главой правительства до формирования нового состава кабмина
Глава краевого правительства Геннадий Тушнолобов останется во главе кабмина до момента формирования его нового состава.
Глава краевого правительства Геннадий Тушнолобов останется во главе кабмина до момента формирования его нового состава.
Об этом сегодня сообщил журналистам сам господин Тушнолобов, участвовавший в
Напомним, 22 декабря губернатор Пермского края Виктор Басаргин объявил о планах распустить краевое правительства и намерении лично возглавить новый состав кабинета министров. Планируется, что соответствующий указ глава региона подпишет 29 декабря.
По данным источников «Ъ» в администрации губернатора, главе кабмина в новой структуре правительства может быть предложена должность первого