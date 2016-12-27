Дума Иркутска назвала главных «прогульщиков» 2016 года

Комиссия по регламенту и депутатской этике Думы Иркутска огласила статистику посещений депутатами заседаний и слушаний представительного органа. Председатель комиссии Владислав Свердлов рассказал, что чаще всех на заседаниях Думы отсутствовал Владимир Потапов, а депутатские слушания чаще всех пропускал Андрей Хоменко. Всего в 2016 году Дума Иркутска провела 12 заседаний и слушаний. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«На первом месте по прогулам заседаний Думы у нас Владимир Потапов — у него пять пропусков (две командировки и три мероприятия). На втором месте — Дмитрий Ружников, Виктор Ильичев, Александр Якубовский, Дмитрий Жарий и Андрей Хоменко — по четыре пропуска. Пропусков вообще не было у Светланы Кузнецовой, Виталия Матвийчука, Евгения Савченко, Леонида Павлюка, Ирины Ежовой, Юрия Коренева, Алексея Распутина, Анатолия Аблова и Александра Ханхалаева. По депутатским слушаниям лидером по пропускам стал Андрей Хоменко, на втором — Евгений Павлюк, Виктор Ильичев и Александр Якубовский. Ни разу не пропускали — Светлана Кузнецова, Ирина Ежова, Александр Ханхалаев и Юрий Коренев», — рассказал Владислав Свердлов.

Он также дал статистику и по комиссиям.

«В комиссии по градостроительству, архитектуре и дизайну первым по пропускам идет Сергей Говорухин. На втором месте — Владимир Потапов. В комиссии по муниципальному законодательству и правопорядку на первом месте по пропускам Андрей Хоменко, на втором — Алексей Колмаков. Ни одного пропуска у Сергея Юдина. Комиссия по экономической политике и бюджету, на первом месте по пропускам — Александр Якубовский, на втором Александр Квасов и Юрий Коренев. Ни одного пропуска у Алексея Распутина. В комиссии по собственности и земельным отношениям лидер по пропускам — Сергей Говорухин. У всех остальных членов комиссии по три пропуска, лучших нет. Комиссия по социальной политике: на первом месте по пропускам Алексей Боровиков, на втором — Антонина Корочкина и Лариса Егорова. Меньше всех пропустил Евгений Выговский. В комиссии по ЖКХ и транспорту первые по пропускам Михаил Корнев и Александр Панько. Комиссия по мандатам и регламенту — на первом месте по пропускам Иван Гущин, на втором Андрей Хоменко», — рассказал председатель профильной комиссии.

Кроме того, Владислав Свердлов зачитал регламент Думы Иркутска и отметил, что в случае пропуска слушаний или заседания депутат должен за сутки до мероприятия.