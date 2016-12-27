У Порошенко говорят, что Верховный суд будет сформирован в марте 2017 года
Новый Верховный Суд Украины должен быть сформирован уже весной 2017 года.
Новый Верховный Суд Украины должен быть сформирован уже весной 2017 года.
Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Алексей Филатов, сообщает «РБК-Украина».
«Верховный суд должен быть сформирован до конца марта 2017 года и начать функционировать в тот же срок», — подчеркнул он.
По словам Филатова, требования к кандидатам будут достаточно высокими, в частности они должны будут предоставить декларации всего своего имущества, подать декларации добропорядочности и декларации родственных связей.
Он отметил, что конкурс будет проходить в несколько этапов. Если будут обнаружены недостоверные данные, кандидаты будут отсеиваться. После чего начнутся квалификационный этап, психологическое тестирование, изучение досье и собеседования.
«Что касается адвокатов и ученых, они также должны показать, что они не просто 10 лет назад получили свидетельство, а действительно имеют опыт защиты и представительства в судах», — подытожил Филатов.
Напомним, что Европейский суд аудиторов считает, что поддержка Евросоюза Украина имела ограниченное влияние и, несмотря на импульс для реформ, достигнутые результаты остаются «хрупкими».