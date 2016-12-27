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14:51 (мск), источник: Ipress.ua

У Порошенко говорят, что Верховный суд будет сформирован в марте 2017 года

Новый Верховный Суд Украины должен быть сформирован уже весной 2017 года.

Источник: Ipress.ua

Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Алексей Филатов, сообщает «РБК-Украина».

«Верховный суд должен быть сформирован до конца марта 2017 года и начать функционировать в тот же срок», — подчеркнул он.

По словам Филатова, требования к кандидатам будут достаточно высокими, в частности они должны будут предоставить декларации всего своего имущества, подать декларации добропорядочности и декларации родственных связей.

Он отметил, что конкурс будет проходить в несколько этапов. Если будут обнаружены недостоверные данные, кандидаты будут отсеиваться. После чего начнутся квалификационный этап, психологическое тестирование, изучение досье и собеседования.

«Что касается адвокатов и ученых, они также должны показать, что они не просто 10 лет назад получили свидетельство, а действительно имеют опыт защиты и представительства в судах», — подытожил Филатов.

Напомним, что Европейский суд аудиторов считает, что поддержка Евросоюза Украина имела ограниченное влияние и, несмотря на импульс для реформ, достигнутые результаты остаются «хрупкими».

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