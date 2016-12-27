Аксенов: энергетические проблемы Крыма решены на многие годы вперед

Во вторник президент РФ Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым с материковой части России после завершения работ по присоединению газотранспортной системы полуострова к магистральным газопроводам РФ.

«Это очень важный для нашего региона проект. Газопровод обеспечит прокачку более 2 миллиардов кубометров газа, а при повышении давления — до 4 миллиардов. Это позволит в полном объеме обеспечить потребности полуострова в голубом топливе. На этом газе будут работать, в том числе, строящиеся электростанции в Симферопольском районе и Севастополе. То есть энергетические проблемы Крыма будут решены на многие годы вперед», — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

«Газовый “мост”, как и энергетический, построен в рекордно короткие сроки. Благодарю нашего президента, правительство России за огромную помощь и поддержку, которая оказывается Крыму. Благодарю всех, кто участвовал в реализации этого масштабного проекта», — отметил Аксенов.

Газопровод протяженностью 400 километров соединил материковую часть РФ с Крымским полуостровом. Трубопровод необходим для поставок «голубого топлива» к строящимся электростанциям в Симферополе и Севастополе общей мощностью 940 мегаватт. Подрядчик — компания «Стройгазмонтаж». Диаметр газопровода 700 мм с разветвлением на два участка диаметром 500 мм. Длина подводной части составляет 16 километров.