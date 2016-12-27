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15:02 (мск), источник: Nakanune.ru

Борис Дубровский выступил на заседании Госсовета

Губернатор Борис Дубровский выступил с основным докладом на заседании Государственного совета по вопросу «Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений».

Источник: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Выступление касалось целого ряда инициатив по оздоровлению экологической ситуации. В частности, предлагается изменить существующую систему управления качеством атмосферного воздуха и использовать новый инструмент — замеры проб атмосферного воздуха в жилых микрорайонах.

Этот подход позволит уйти от практики, когда каждое предприятие, осуществляя выбросы в пределах допустимых нормативов, фактически не обеспечивало должного качества атмосферного воздуха в прилегающих населенных пунктах.

Напомним, Борис Дубровский возглавил рабочую группу Госсовета, которая разработала концепцию экологического развития РФ до 2030 года с перспективой до 2050 года.

Отметим, что заседание Госсовета официально даст старт Году экологии в России.

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