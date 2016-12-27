Посол России поздравил жителей Молдовы с Новым годом и Рождеством
Посол России в Молдове Фарит Мухаметшин поздравил жителей Молдовы с наступающими праздниками — Новым годом и Рождеством.
Посол России в Молдове Фарит Мухаметшин поздравил жителей Молдовы с наступающими праздниками — Новым годом и Рождеством.
КИШИНЕВ, 27 дек — Sputnik. В редакцию агентства Sputnik Молдова поступило новогоднее поздравление посла России в Молдове Фарита Мухаметшина.
Уважаемые соотечественники! Дорогие друзья!
От души поздравляю всех вас с наступающим Новым годом и Рождеством! 2017 год — особенный. Мы будем отмечать 25-летие установления дипломатических отношений между Россией и Молдовой. Уже сейчас могу сказать, что за это время нам удалось многое сделать для построения дружбы между нашими народами и государствами. Главное — укрепили доверие и взаимопонимание. Убежден, что, двигаясь и далее в духе взаимного уважения, мы достигнем еще большего на благо наших народов.
В 2016 году Республика Молдова отметила 25-летие своей независимости. Хотел бы еще раз поздравить всех граждан братской страны с данным знаменательным юбилеем. Искренне хочу пожелать всему народу Молдовы мира и благополучия.
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Наступающий 2017 год перевернет еще одну страницу нашей истории, истории государств и народов, истории каждого из нас. 365 дней уходящего года вобрали в себя всю палитру наших чувств — огорчения и радости, переживания и надежды.
Пусть в наступающем году
Примите мои искренние поздравления с этими радостными, теплыми и семейными праздниками!
Счастья, здоровья, успехов Вам, дорогие друзья!