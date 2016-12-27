Лукашенко надеется на укрепление и развитие отношений Беларуси и Украины

Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

«За период независимости нашим государствам удалось выстроить прочную и всеобъемлющую систему двустороннего сотрудничества, основанную на открытости, доверии и равноправном взаимодействии», — говорится в поздравлении.

Лукашенко выразил убеждение, что и в дальнейшем братские белорусско-украинские связи будут крепнуть и развиваться на благо народов обеих стран.

Как известно, ранее Лукашенко предложил запустить миротворческий «минский процесс» для урегулирования отношений между Востоком и Западом по аналогии с Хельсинкским процессом.