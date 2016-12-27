Лукашенко надеется на укрепление и развитие отношений Беларуси и Украины
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Украины Петра Порошенко с 25-летием установления дипломатических отношений между двумя странами.
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Украины Петра Порошенко с 25-летием установления дипломатических отношений между двумя странами.
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«За период независимости нашим государствам удалось выстроить прочную и всеобъемлющую систему двустороннего сотрудничества, основанную на открытости, доверии и равноправном взаимодействии», — говорится в поздравлении.
Лукашенко выразил убеждение, что и в дальнейшем братские
Как известно, ранее Лукашенко предложил запустить миротворческий «минский процесс» для урегулирования отношений между Востоком и Западом по аналогии с Хельсинкским процессом.