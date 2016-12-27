Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сочи станет китайским курортом
Беременных просят не пользоваться косметикой
Большая часть семей погибших на Ту-154 не получит по 7,8 млн руб.
В зарубежном СМИ вышла статья о неуместности скорби по Ту-154
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Минтранс назвал основные версии крушения Ту-154Приоритетными версиями авиакатастрофы являются техническая неисправность самолета и ошибка пилота
Очевидец рассказал о поисковой операции на месте крушения Ту-154
Тайна непростой судьбы Носика
Названа основная версия крушения Ту-154
Стрелок ранил в Москве 5 человек
«Времени у Киева не так много»: ДНР о важных переменах в Донбассе
"Пытался угнать самолет в РФ": СМИ об украинцах
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Беременных просят не пользоваться косметикой
Три невероятных сценария конца света — с эпилогом
Отмена детских кресел может стать реальностью
Видео дня: чем опасен автосервис
Фоторепортажи
17Взрыв на рынке пиротехники в Мексике
12Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи
17Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
20Россия готовится к Новому году
15:14 (мск), источник: ТАСС

Дубровский: в регионах РФ необходимо проводить сводный расчет загрязнений

По словам челябинского губернатора, после 2000-го года практически не наблюдается ощутимого снижения загрязнений атмосферы промышленных городов.

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Сводный расчет загрязнений должен проводиться в российских регионах для принятия конкретных программ и технологических решений. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский во время заседания Государственного совета по вопросу «Об экологическом развитии РФ в интересах будущих поколений».

«После 2000-го года практически не наблюдается ощутимого снижения загрязнений атмосферы промышленных городов, это говорит о том, что мы исчерпали возможности действующей модели управления качеством атмосферного воздуха и надо искать новые инструменты. Предлагается оценивать совокупное воздействие всех источников загрязнения в городе — проводить сводный расчет предельно допустимых выбросов — и на его основании определять допустимый вклад каждого источника в формирование нормативного качества воздуха в жилой зоне», — сказал он.

По словам Дубровского, этот вклад — квота — станет основой для принятия предприятием конкретных программ и технологических решений, их результатом должны стать темпы уменьшения загрязнений в городской черте. «Одновременно квота определяется для транспортных потоков. Ответственность за ее обеспечение ляжет на муниципалитеты и региональные власти. Их задачей станет определить свои инструменты влияния, а это, прежде всего, направления развития общественного транспорта, переход на экологически безопасные транспортные средства, современные градостроительные решения для регулирования мощности транспортных потоков», — пояснил губернатор.

Он уточнил, что основным показателем результативности этой совместной деятельности станет степень удовлетворения общественного запроса на чистый воздух, что можно считать индикатором устойчивого развития.

«Предлагается включить сводный расчет загрязнений, квоты концентраций загрязняющих веществ, мониторинг в жилых зонах как основу управленческих решений — в действующие законодательные и нормативно-правовые акты. Это даст возможность максимально предметно ставить задачи перед органами власти и промышленными предприятиями. Предлагаю определить пилотные регионы для отработки предложенных мер, и Челябинская область готова стать таким регионом. Мы ожидаем, что это придаст новый импульс нашему развитию», — добавил Дубровский.

Переработка опасных отходов

Глава Челябинской области также подчеркнул, что еще одним важным вопросом является переработка отходов высоких классов опасности. «Вызывает особую тревогу неконтролируемое обращение отходов высоких (1−2) классов опасности, которые по факту могут рассматриваться как химическое оружие. Их обращение должно регулироваться специальными требованиями безопасности для защиты населения, предотвращения возможных террористических угроз. Мы считаем, что именно здесь должны в первую очередь внедряться высокотехнологические механизмы контроля при транспортировке и наилучшие доступные технологии в переработке», — уточнил Дубровский.

Ранее сообщалось, что заседание Госсовета официально даст старт Году экологии в России. Дубровский, возглавляющий рабочую группу Госсовета, отмечал, что в Челябинской области накоплен большой опыт решения масштабных экологических проблем, есть наработки и предложения по вопросам охраны воздушного бассейна, рекультивации и вторичного использования промышленных земель и горнорудных объектов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Источник: Ту-154 летел на скорости более 500 км/ч с сильно задранным носом
На обломках Ту-154 не нашли следов взрывчатки
Путин дал старт подаче газа в Крым
Груз фонда Елизаветы Глинки доставили в Сирию
Хлопонин анонсировал продажу валокордина по рецептам с января
Крупнейшие ритейлеры подали жалобу в ФАС на Visa и Mastercard
Путин рассказал о загрязнении поверхностных вод в России
Технологии года, которые изменят мир будущего
Спорт
Молодежный ЧМ: Россия и Канада убивают хоккей Нет больше сил смотреть матчи Россия - Канада. Из них исчезло главное
Авто
ЗАЗ начал производство новой модели На Запорожском автозаводе стартовал выпуск фургонов Vida Cargo, которые уже начали предлагать украинские дилеры
Hi-Tech
Технологии года, которые изменят будущее Мы собрали несколько интересных инноваций, представленных в этом году, которые смогут существенно изменить наш мир или сделать жизнь человека проще
Кино
Панайотова просят спеть песню Джорджа Майкла в финале «Голоса» Поклонники считают, что в своем финальном выступлении артист должен выступить с композицией скончавшегося британского певца
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
В России появится несколько памятников и улиц Фиделя Кастро
Название для Керченского моста выберут в 2017 году
Названы города с самым дорогим арендным жильем
Леди
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей Если вы так и не купили подарки для своих друзей и родственников, которых хотелось бы порадовать в праздники, советуем ознакомиться с нашим гидом
Дети
Сын Евгения Плющенко дебютировал в шоу отца (видео) Маленький Саша выходит на поклон в финале спектакля «Щелкунчик».
Все о ремонте
6 правил размещения духовки на кухне
Секреты скандинавского интерьера: не бойтесь пустоты
Как выбрать плинтус для пола — правила и советы
Все про светлые межкомнатные двери
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь