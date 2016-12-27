Кубив: Все требования МВФ для получения нового транша выполнены
Украина выполнила «домашнее задание» по меморандуму с МВФ.
Украина выполнила «домашнее задание» по меморандуму с МВФ.
Первый
«Украина домашнее задание по обязательствам Международного валютного фонда выполнила, которые мы обещали в подписанном меморандуме (об экономической и финансовой политике при получении третьего транша в сентябре 2016 года — ред.)», — сказал он на брифинге в Киеве во вторник.
Отвечая на вопросы о пенсионной и земельной реформах, обязательства по которым также содержались в меморандуме, С. Кубив отметил, что
«Мы 25 лет говорим, но надо делать определенные непопулярные реальные шаги. Принимая бюджет 2017 года, первые шаги мы рассматриваем как старт пенсионной реформы, которые заложены в макросбалансированном бюджете, уменьшении дыры в пенсионном фонде. И будет представлена реформа на правительстве», — сказал первый
Как сообщалось, открытая МВФ в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом SDR12,348 млрд (около $17,25 млрд) с первым траншем в $5 млрд первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех траншей по SDR1,18 млрд (около $1,65 млрд) и уменьшение квартальных траншей в 2016—2018 годах до SDR0,44 млрд ($0,61 млрд). Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнениям ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.
После прихода нового Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом в апреле переговоры о продолжении финансирования были возобновлены, однако МВФ решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября. Согласно пересмотренному графику выделения финансирования, дальнейшее выделение средств планировалось ежеквартально по итогам выполнения критериев эффективности, в частности, четвертый транш в размере $1,3 млрд — в середине ноября этого года.
Наибольший транш планируется в первом квартале 2017 года — более $1,986 млрд, после чего размер двух следующих будет сокращен до $1,33 млрд, а оставшихся пяти — до $735 млн. После национализации ПриватБанка и принятия госбюджета-2017 на минувшей неделе руководители Минфина и Нацбанка заявили о возможности позитивного решения МВФ о выделении Украине четвертого транша по программе EFF в конце января 2017 года.