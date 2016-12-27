Мэрия Екатеринбурга заявила об экономическом чуде

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб на пресс-конференции по итогам года заявил, что в 2016 году в столице Урала произошло чудо. Несмотря на кризис и прочие проблемы, индекс промышленного производства вырос на четверть, сообщает «Уралинформбюро».

«Это цифры государственной статистики. В этом году индекс промышленного производства в обрабатывающей промышленности составил 125%. Но это пессимистичный прогноз — есть оценки до 135%. Но даже если брать усредненную цифру, то, по данным статистики, на четверть индекс промышленного производства обгоняет прошлые годы», — рассказал журналистам А. Якоб.

Кроме того, по его словам, на данный момент сдано 940 тысяч квадратных метров жилья, и есть вероятность, что до конца года этот показатель перевалит за 1 миллион. В то же время в нынешнем декабре, в отличие от прошлых лет, заметно упал спрос на квартиры.

Зато зарплата, по данным главы администрации, в Екатеринбурге снова бьет рекорды: «Повторюсь. Это данные госстатистики. Средняя зарплата — 43 223 рубля. Но это не на декабрь — это средняя по году. В декабре всегда скачок выплат идет и зарплаты выше».