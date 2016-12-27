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15:40 (мск), источник: Ictv.ua

2017 год станет переломным для Украины — Турчинов

В 2016 году Вооруженные силы Украины значительно улучшили свои позиции и не отдали ни единого метра нашей территории. Однако следующий год станет переломным.

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, пишет Интерфакс-Украина.

— 2016 год — это первый год, когда Украина не лишилась ни одного метра своей территории. Все попытки продвинуться вперед и прорвать нашу оборону в текущем году были обречены на провал. Кроме того, враг понес очень серьезные потери, а ВСУ улучшили свои позиции, — сказал он.

Турчинов также добавил, что Украина метр за метром начинает освобождать оккупированную территорию.

— Я убежден, что 2017 год станет переломным в этом вопросе, — подчеркнул он.

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