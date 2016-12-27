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15:43 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Якоб высмеял работу свердловского правительства

И потребовал возврата полномочий.

Источник: УралИнформБюро

Передача полномочий в сфере рекламы и строительства от екатеринбургских властей областным была ошибкой. С таким заявлением выступил глава горадминистрации Александр Якоб на пресс-конференции по итогам 2016 года, сообщает «Уралинформбюро».

«Я считаю, что это было ошибкой, что забрали эти полномочия. В том числе и бюджет города от этого теряет. Например, по департаменту управления имуществом в 2015 году был доход от рекламы в 370 миллионов рублей. В этом году уполномоченный орган поставил план в 310, фактическое выполнение — 70 миллионов рублей. По земле установили себе план 210 миллионов, выполнен на 21 миллион. Когда эти полномочия были в администрации города, план в 210 миллионов вызвал бы смех», — пояснил А. Якоб.

Полномочия по распоряжению неразграниченными землями на территории Екатеринбурга были переданы от мэрии на областной уровень полтора года назад, а в сфере градостроительства и рекламы — год назад. С тех пор администрация уральской столицы постоянно критикует работу региональных властей, настраивая на возврате полномочий.

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