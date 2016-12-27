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18:35 (мск), источник: Volga News

Алексей Гришин возглавил департамент Минстроя России

Экс-министр строительства Самарской области Алексей Гришин назначен директором департамента градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя РФ.

Источник: Volga News

Соответствующий приказ, во вторник, 27 декабря, подписан министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаилом Менем.

Алексей Гришин будет заниматься реализацией государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением территориального планирования, градостроительного зонирования, землеустройства) и техническому регулированию в строительстве, а также вопросами внедрения технологий информационного моделирования в области гражданского и промышленного строительства.

Задачами департамента, который он возглавил, также является развитие института экономически эффективной проектной документации повторного использования, методологическая координация деятельности органов государственной экспертизы Российской Федерации. Кроме того, департамент осуществляет контроль за органами государственной власти субъектов федерации, переданных им в соответствии с Градостроительным кодексом полномочий.

Напомним, до 5 декабря Гришин занимал должность вице-губернатора — министра строительства Самарской области. На посту министра его сменил Александр Баландин.

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