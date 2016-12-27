Алексей Гришин возглавил департамент Минстроя России

Соответствующий приказ, во вторник, 27 декабря, подписан министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаилом Менем.

Алексей Гришин будет заниматься реализацией государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением территориального планирования, градостроительного зонирования, землеустройства) и техническому регулированию в строительстве, а также вопросами внедрения технологий информационного моделирования в области гражданского и промышленного строительства.

Задачами департамента, который он возглавил, также является развитие института экономически эффективной проектной документации повторного использования, методологическая координация деятельности органов государственной экспертизы Российской Федерации. Кроме того, департамент осуществляет контроль за органами государственной власти субъектов федерации, переданных им в соответствии с Градостроительным кодексом полномочий.