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15:46 (мск), источник: Ipress.ua

Израиль прекращает сотрудничество с Украиной и еще 11 странами, — СМИ

Израиль прекращает сотрудничество с посольствами 12 стран, проголосовавших за резолюцию Совбеза ООН, осудив поселения Израиля на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим.

Источник: Ipress.ua

Напомним, что «за» резолюцию проголосовали Великобритания, Франция, Россия, Китай, Япония, Ангола, Египет, Уругвай, Испания, Сенегал, Новая Зеландия, а также Украина.

Израильские чиновники говорят, что премьер Биньямин Нетаньяху не встретится с министрами иностранных дел этих стран и их послы не будут приняты в МИД Израиля, — сообщает CNN.

Кроме того, поездки израильских министров в эти страны также будут ограничены. Однако послы Израиля в этих странах, как и раньше, смогут продолжать работать.

Напомним, что Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, который является также министром иностранных дел Израиля, принял решение отменить официальный визит украинского премьер-министра Владимира Гройсмана в страну, который был запланирован на следующей неделе.

Посол Украины при ООН Владимир Ельченко объяснил, что строительство израильских поселений на палестинских территориях, отказаться от которых призвал Израиль Совет Безопасности ООН в своей резолюции, противоречит международному праву.

Кроме того, Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Израиля в Украине Элиава Белоцерковски, чтобы обсудить дальнейшее развитие двусторонних отношений в ситуации, сложившейся после принятия Совбезом ООН резолюции о положении на Ближнем Востоке.

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