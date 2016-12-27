Проверкой иностранных активов депутата Госдумы РФ Алексея Бурнашова занялся Интерпол

Ирина Волынец также представила в суд нотариально заверенные протоколы осмотра официального сайта Министерства юстиции Чешской Республики. Из документов видно, что 21 января 2008 года в Чехии зарегистрирована компания DVD GROUP s.r.o. В составе учредителей — трое граждан России. Это пермяки Алексей Бурнашов (доля в 68 тыс. чешских крон), Александр Березин и Александр Осипов (доли по 66 тыс. чешских крон).

При регистрации кандидатом в депутаты Госдумы РФ седьмого созыва Бурнашов не указал в специальной справке о владении иностранными активами. Тем самым, полагает истица Волынец, он нарушил пассивное избирательное право — законодательный запрет владельцу таких активов быть избранным в российский парламент.

Получив 16 сентября 2016 года сведения о чешской фирме своего соперника по одномандатному округу № 59, Ирина Волынец обратилась в Пермский краевой суд с требованием отменить регистрацию кандидата Бурнашова. Однако 18 сентября, в день голосования, в удовлетворении требования было отказано — пропущен 8-дневный срок подачи подобного заявления до дня голосования.

Прокуратура Пермского края не осталась в стороне от скандальной истории. В письме от 26 декабря надзорное ведомство уведомило истицу, что проверка с участием российской полиции и Интерпола не окончена — и запрос в отношении Бурнашова исполняется правоохранительными органами Чехии.

На предварительном слушании нового иска Ирины Волынец представитель краевого избиркома Александр Логинов сказал о несогласии с требованием отменить результаты выборов по округу № 59. Юрист Александр Обидин, защищающий интересы Бурнашова, тоже высказался против удовлетворения иска. Отвечая на вопрос судьи Ольги Ефремовой, представитель парламентария сказал: «Я не уполномочен говорить, владел или нет Бурнашов зарубежными активами. Я только получил административный иск, на который подготовил заключение».

Среди приобщенных к административному делу доказательств есть копия доверенности, которую Алексей Бурнашов 22 сентября, то есть после выборов, выдал проживающей в Чехии Вере Царая (Vera Caraja). Депутат уполномочил ее на действия по продаже собственной доли в DVD GROUP s.r.o. Согласно официальному сайту чешского Минюста с 4 октября 2016 года Бурнашов перестал быть совладельцем этого актива.

Разбирательство иска Ирины Волынец по существу назначено на 18 января 2017 года.