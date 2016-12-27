Краевой Минздрав назначил новых главных врачей лечебных учреждений
Краевой Минздрав сегодня подвел итоги конкурса на замещение вакантных должностей руководителей государственных лечебных учреждений здравоохранения.
Краевой Минздрав сегодня подвел итоги конкурса на замещение вакантных должностей руководителей государственных лечебных учреждений здравоохранения.
Как сообщается на сайте министерства, главным врачом ГБУЗ ПК Противотуберкулезный клинический диспансер «Фтизиопульмонология» назначен Михаил Ждакаев.
Главным врачом ГБУЗ ПК «Чайковская центральная городская больница» назначен Александр Кожевников. ГБУЗ ПК «Краснокамская городская больница» возглавил Константин Самойлов.
Конкурс проводился в связи с реорганизацией учреждений и проходил в 2 этапа.