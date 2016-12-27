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16:06 (мск), источник: ИА Башинформ

Рустэм Хамитов принял участие в заседании Государственного совета Российской Федерации

УФА, 27 дек 2016. /ИА «Башинформ», Александр Смирнов/. 27 декабря в Москве Глава Башкортостана Рустэм Хамитов принял участие в заседании Государственного совета Российской Федерации, посвящённом вопросам экологического развития в интересах будущих поколений.

На заседании были рассмотрены роль и место России в решении глобальных экологических проблем, основные задачи долгосрочного экологически устойчивого развития страны, такие как снижение рисков деградации окружающей среды и исчерпания природных ресурсов, ликвидация накопленного экологического вреда, внедрение современных чистых технологий на производстве, снижение выбросов вредных веществ.

Открывая заседание, Президент России Владимир Путин напомнил о том, что 2017 год объявлен Годом экологии. Охрана окружающей среды — это важное направление не только для повышения эффективности национальной экономики, но, прежде всего, для улучшения качества жизни людей, раскрытия потенциала регионов.

— Ключевой вопрос — достижение кардинального снижения выбросов вредных веществ в атмосферу, их сбросов в водоёмы и в почву, прежде всего за счёт технологического перевооружения промышленности, внедрения наилучших доступных технологий, — сказал глава государства. — Конечно, это требует вложения средств, но нужно понимать, что экологически чистые технологии — это не только приоритет, это в конечном итоге приводит и к серьёзному экономическому выигрышу.

Владимир Путин обозначил наиболее острые экологические проблемы, требующие оперативного решения.

— Ситуация с вредными выбросами остаётся крайне неблагополучной. Половина городского населения живёт в условиях высокого уровня загрязнения воздуха. Вклад автотранспорта: и личного, и общественного — составляет от 50 до 90 процентов. Значительная часть поверхностных вод оценивается сегодня как «грязные» и «экстремально грязные». Семь процентов жителей не обеспечены качественной питьевой водой. Практически во всех регионах сохраняется тенденция к ухудшению состояния почв и земель, — сказал Президент России. — Если мы и дальше будем обходиться полумерами и ссылаться на более важные задачи, то к 2050 году выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов достигнут критического предела, а это значит — мы с вами прекрасно понимаем, что это значит, — это значит, что будущим поколениям мы оставим среду, непригодную для жизни. Поэтому необходимо как минимум в два раза сократить загрязнения и выбросы.

В числе других важных направлений экологического развития Владимир Путин назвал совершенствование системы экологической информации, обезвреживание отходов производства и потребления, активную вовлеченность граждан и общественных организаций в решение проблем охраны окружающей среды.

— Не нужно прятаться от людей в своих кабинетах. Люди, безусловно, хотят знать, и имеют право знать, и имеют право участвовать в экологических, просветительских акциях, в конкретных делах по улучшению качества жизни, по благоустройству домовых территорий, парков, скверов, — подчеркнул глава государства. — Я просто убеждён, доверие к инициативам граждан, диалог и партнёрство с общественными движениями — очень важное условие формирования высокой экологической культуры в стране.

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