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17:54 (мск), источник: Югополис

Мэр Краснодара сократит на 15% зарплату чиновников

Об этом Евгений Первышов заявил 27 декабря на встрече с краснодарскими журналистами.

Источник: Югополис

— Нужно сократить 15% на всё содержание администрации города. Это сокращение фонда заработной платы сотрудников как самой администрации, так и казённых муниципальных учреждений и предприятий, других бюджетных учреждений. И расходы в целом на содержание: аренда помещений, транспорт и иные расходы, — заявил Евгений Первышов.

Глава Краснодара уточнил, что на аренду офисных помещений для сотрудников администрации в год расходуется приблизительно 55 млн рублей. При этом средняя действующая арендная ставка — 1 100 рублей. Первышов проанализировал рынок и пришел к выводу, что в городе есть площади, которые можно арендовать за 650−700 рублей. Поэтому нельзя исключать, что ряду чиновников в следующем году придется перебраться в другие офисы.

— Коснётся сокращение и аппарата администрации, структурных подразделений — тоже на 15%. Но это не будет повальное сокращение. Будет достаточно взвешенный подход. Я общаюсь с каждым руководителем управления и департамента, своими заместителями. Заслушиваю отчёты о работе. Анализирую нагрузки, которые есть сейчас. Безусловно, есть некоторые подразделения, особенно это касается социальной сферы, где сокращения проводиться не будут. У них и так достаточно оптимизирован аппарат, там уже нельзя сокращать, — отметил Первышов.

Также мэр Краснодара намерен сократить автопарк городской администрации, сообщает пресс-служба краснодарской мэрии.

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